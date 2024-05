Incontro musicale tra Campania e Friuli: Sabato 1 giugno il Coro dell’Università “Vanvitelli” si esibirà a Udine assieme al Coro “G. Pressacco” dell’ateneo friulano

Sarà uno scambio musicale tra Campania e Friuli il concerto che, sabato 1 giugno nella Loggia del Lionello, alle ore 18.30, vedrà protagonisti il Coro Uniud “G. Pressacco” dell’Università di Udine, diretto da Fabio Alessi, e quello dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, diretto da Carlo Forni.

L’appuntamento fa seguito alla trasferta che il gruppo corale dell’ateneo friulano ha fatto nell’aprile scorso esibendosi nella sala del Lazzaretto dell’Ex Ospedale di Santa Maria della Pace. In quell’occasione il “Pressacco” ha proposto, di fronte ad un pubblico folto ed entusiasta, brani classici (Palestrina, Rachmaninov), della tradizione napoletana (“Munasterio ‘e Santa Chiara” accolto con calorosissimi e convinti applausi) ed alcuni in lingua friulana, come l’intensa “Glisiuta”, su testo di Pasolini e musica di Glauco Venier, nell’arrangiamento dello stesso Alessi, e l’inedito “Soi usât a la montagne”, uno dei pezzi che il cantautore carnico Lino Straulino ha composto per il Coro dell’Università di Udine e che presto confluiranno in un cd.

A Napoli i due cori, oltre ad esibirsi singolarmente, nella parte finale si sono uniti per cantare assieme alcuni brani sia in friulano che in napoletano. Così se i coristi dell’ateneo friulano hanno imparato pronuncia e stile di “Torna a Surriento” e “Lariulà”, i colleghi campani hanno preso dimestichezza con la marilenghe, imparando “Stelutis Alpinis” e “L’è ben vêr che mi slontani”.

Un gemellaggio di successo che verrà, quindi, replicato a Udine sabato 1 giugno. Il programma ricalcherà quello proposto a Napoli, con alcune novità, tutte da ascoltare.