Carnia A Ruota Libera, rassegna teatrale diffusa: ultimi due appuntamenti

Con due spettacoli e un laboratorio teatrale e musicale si concluderà questo fine settimana Carnia A Ruota Libera, la rassegna teatrale diffusa per il pubblico delle famiglie promossa da Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Comunità di montagna della Carnia e Comuni aderenti.

Venerdì 23 agosto appuntamento a Ravascletto, alle 18 nel Parco giochi accanto al laghetto di Sella Valcalda, con Alfonsina corridora. Dedicato ai bambini dagli 8 anni, lo spettacolo racconta con parole e musica dal vivo la storia di Alfonsina Morini in Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia. A inizio Novecento il ciclismo era uno sport prettamente maschile e le donne che lo praticavano, oltre a essere molto rare, erano spesso oggetto di discriminazioni, derisione e critica sociale. Alfonsina aprì la strada alle donne nello sport più epico ed eroico di tutti i tempi conquistando, tappa dopo tappa, la sua libertà e l’affetto popolare. Maria Giulia Campioli del Teatro al Quadrato, accompagnata dalla musica dal vivo dei Tupamaros (Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti) racconta una storia di emancipazione e coraggio che, attraverso i linguaggi artistici del teatro, della musica e delle videoproiezioni, offre l’occasione di affrontare con i ragazzi e le ragazze tematiche quali i diritti universali, la parità di genere e il riscatto sociale. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nella Sala Eventi sede della Protezione Civile (Via Valcalda).

Prima dello spettacolo, alle ore 16.30 sempre nella Sala Eventi, si svolgerà il laboratorio intergenerazionale Bici bici bicicletta rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 anni, genitori e nonni che vogliono mettersi alla prova, divertendosi. Un laboratorio teatrale e musicale per andare insieme alla scoperta di un mezzo di trasporto ecologico, tra i più rivoluzionari e popolari. La partecipazione al laboratorio è gratuita e sono previsti massimo 30 partecipanti, è necessaria la prenotazione contattando l’ERT.

Ultima tappa domenica 25 agosto a Forni Avoltri con lo spettacolo Wonder Me, in scena alle 17 al Sentiero Lo Spirito del Bosco. Ideato e curato dall’attrice, autrice, regista e formatrice Ketti Grunchi, Wonder me vedrà le giovani attrici Francesca Bellini e Delfina Pevere coinvolgere i bambini dai 2 ai 6 anni in una performance incentrata sul gioco e la meraviglia, che utilizza l’ambiente naturale come scenografia e palcoscenico. Uno spettacolo dedicato ai bambini più piccoli come membri della comunità e agli adulti che desiderano trovare linguaggi e luoghi di condivisione. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato al Centro Sportivo Comunale (Via Firenze).

Si conclude dunque la prima edizione di Carnia A Ruota Libera che tra luglio e agosto ha animato il territorio con cinque appuntamenti dedicati al pubblico di ogni età. La rassegna ha fatto tappa a Forni di Sotto, Tolmezzo, lungo la ciclabile Arta Terme-Zuglio, Ravascletto e Forni Avoltri con spettacoli di teatro di figura, narrazione e performance itineranti in bicicletta che hanno avuto come palcoscenico naturale l’ambiente e i borghi della Carnia.

Informazioni: biglietto unico 5 euro. La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 2 anni. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 chiamando lo 0432.224246 o scrivendo a prenotazioni@ertfvg.it.

Per maggiori approfondimenti visitare il sito ertfvg.it.