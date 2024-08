Corsi di fotografia ed eventi speciali a settembre riparte il Circolo Fotografico f64  della Pro Casarsa

Prosegue l’attività del Circolo Fotografico F64 della Pro Casarsa della Delizia: a settembre prenderanno il via i nuovi corsi di fotografia, anche questa volta con alcuni grandi maestri e saranno dedicati sia ai fotografi principianti sia a quelli giù esperti. A tenere le lezioni alcuni importanti esponenti della fotografia: la fotografa Samatha Banetta, il casarsese Stefano Ciol e l’udinese Fabrizio Zanfagnini.

In più sono state programmate due serate evento, ad ingresso gratuito, per approfondire il tema della fotografia sotto diversi aspetti. Le serate sono in calendario per il 26 ottobre e il 6 dicembre alle ore 20.30 al Ridotto del teatro Pasolini. Il primo evento, dal titolo “Il paesaggio tra pittura e fotografia”, avrà per protagonisti il critico d’arte Angelo Bertani e il fotografo Stefano Ciol. Mentre la seconda serata avrà come tema I reportages fotografici di Fabrizio Zanfagnini.

“Un settembre di grande ripartenza – ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa – grazie agli appassionati del Circolo Fotografico F64 che hanno programmato un calendario ricco di iniziative che farà felici sia coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della fotografia sia gli esperti che vogliono conoscere nuovi aspetti o migliorare la propria tecnica”. “Il Circolo Fotografico f64, che fa parte della Pro Loco di Casarsa – ha sottolineato il coordinatore del Circolo Fotografico f64 Gianni Stefanon -, ha pensato ad un programma ricco da settembre a dicembre. Oltre ai corsi, anche due serate evento libere da non perdere dedicate ai tanti amanti di fotografia e arte”.

Per quanto riguarda i corsi di fotografia, essi si terranno nella sede della Pro Casarsa della Delizia in via Zotti, 1 a Casarsa della Delizia. Le lezioni si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30.

Il corso base sarà tenuto dalla fotografa Samantha Banetta per un totale di 12 ore di lezione (il 13, il 20, il 27, il 29 settembre e il 4 ottobre). Iscrizioni entro il 6 settembre, costo 50 euro più 10 euro di iscrizione alla Pro Loco (se non già soci).

Il primo corso avanzato sarà tenuto dal fotografo Stefano Ciol sul tema: la fotografia di paesaggio naturalistico e urbano, per un totale di 6 ore di lezione (l’11, il 13, il 18 ottobre, poi dal 19 ottobre al 4 novembre i partecipanti potranno realizzare le fotografie in base a quanto appreso in aula e l’8 novembre la lezione conclusiva con la visione e la discussione delle immagini scattate). Iscrizioni entro il 30 settembre inviando 3 foto sul paesaggio a circolofotografico64casarsa@gmail.com, costo 60 euro più 10 euro di iscrizione alla Pro Loco (se non già soci).

Il secondo corso avanzato sarà tenuto da Fabrizio Zanfagnini sul tema: la fotografia di reportage per un totale di 10 ore di lezione (il 15, il 22, il 24 per un’uscita fotografica di gruppo e il 29 novembre ultima lezione con visione dei reportages realizzati dai corsisti). Iscrizioni entro il 30 ottobre, costo 50 euro più 10 euro di iscrizione alla Pro Loco (se non già soci).

I corsi sono organizzati con il sostegno della Pro Casarsa della Delizia, della Città di Casarsa della Delizia, Unpli nazionale e Servizio Civile Universale. Per maggiori info inviare una email a circolofotograficof64casarsa@gmail.com oppure segreteria@procarsarsa.org