Carnia protagonista di appuntamenti sullo sviluppo sostenibile con la Fondazione Ampioraggio

Termina ai piedi del podio il percorso di candidatura della Comunità di montagna della Carnia per ospitare Jazz’Inn, evento nazionale di open innovation promosso dalla Fondazione Ampioraggio, ma il processo di cambiamento continua in quanto il territorio carnico sarà coinvolto in due appuntamenti incentrati sullo sviluppo sostenibile. Dopo aver superato la prima fase di valutazione, che ha selezionato 18 destinazioni tra le 73 candidature pervenute da tutto lo stivale, anche grazie alle votazioni su Facebook, il territorio carnico è stato incluso nella rosa dei 7 finalisti. A seguito di un confronto con la commissione istituita dalla Fondazione Ampioraggio che, dal 2017, promuove l’innovazione come leva per affrontare la crisi economica e sociale, partendo dal basso e oltre i cosiddetti luoghi comuni, sono stati prescelti il Comune di Scanno per il Centro Nord e il Gal Elimos per il Sud. Seppur la candidatura non sia andata come sperato, il processo di innovazione prosegue con il supporto della Fondazione Ampioraggio. Infatti, in quanto finalista della settima edizione del progetto rivolto alle amministrazioni delle aree interne concretamente interessate ad attivare processi di rigenerazione e di investimento sostenibili, la Comunità di montagna della Carnia quest’anno sarà coinvolta come case giver e nel 2024 ospiterà un Ampioraggio Day. Questi appuntamenti costituiranno un importante momento di confronto con la comunità, le istituzioni e le imprese sui temi dello sviluppo sostenibile, finalità perseguita dalla Comunità di montagna della Carnia e declinata nel piano di sviluppo Carnia2030. Infatti, prendendo a riferimento quanto emerso dal percorso partecipativo di Carnia2030 ed in particolare dal Tavolo Cultura, la candidatura a “capitale dell’innovazione” 2023 verteva sul potenziamento dell’offerta culturale in Carnia, attraverso l’applicazione di un modello organizzativo capace di raccogliere le esigenze di tutte le associazioni ed enti, raccordandone punti di forza e smussandone le debolezze. Sono numerose le azioni che, in sinergia con gli enti del territorio, la Comunità di montagna della Carnia sta implementando al fine di presentare un’offerta coordinata, professionale e capace di valorizzare le ricche peculiarità di un territorio diversificato, ma con un’unica identità. Un primo passo in tal senso costituisce la stesura di un calendario di appuntamenti annuali, di qualità, comunicati in modo chiaro e unitario.