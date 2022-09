Caro bollette: “Quali azioni adotta la regione per incentivare l’energia rinnovabile?” interrogazione del consigliere Zanon (gr. misto)

In vista della seduta del Consiglio Regionale in programma per il 29 settembre prossimo, il Consigliere del Gruppo Misto| Regione Futura Emanuele Zanon ha presentato un’interrogazione per conoscere quali provvedimenti il Friuli Venezia Giulia sta mettendo in campo per supportare le famiglie, i Municipi e le piccole attività in un periodo di grosse difficoltà legate al caro bollette. “Nell’ultimo anno, i prezzi delle materie prime e dell’energia hanno subito un costante incremento dovuto alla guerra russo-ucraina, a nuovi assetti geopolitici e a varie crisi internazionali, oltre che a fenomeni speculativi” spiega Zanon. “La conseguente spinta inflazionistica sta generando serie difficoltà per l’intero sistema paese e in particolare per le famiglie, le imprese e gli enti locali”. “È dunque fondamentale diversificare le fonti di approvvigionamento” prosegue il Consigliere “ed incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per rendere più autonoma l’economia nazionale, accelerare la transizione energetica anche alla luce dei repentini cambiamenti climatici in atto e per dare risposta alla grave situazione contingente rappresentata dagli alti costi energetici”. “Il Paese deve raggiungere gli importanti obbiettivi previsti dal Green Deal Europeo, dal PNRR e dall’Agenda 2030 per mitigare il riscaldamento globale, conservare la biodiversità, usare al meglio le risorse naturali e il territorio, contenere le emissioni di CO2 e ridurre il consumo di fonti energetiche fossili, e nei confronti di queste tematiche l’opinione pubblica sera mostrando un’attenzione crescente”. L’interrogazione di Zanon è volta dunque a sapere “se la Regione, al fine di incentivare l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi e della spesa, sta promuovendo o intende promuovere a breve azioni a sostegno delle famiglie, delle piccole attività economiche e delle amministrazioni comunali che intendono istallare impianti di produzione e accumulo di energia rinnovabile”.