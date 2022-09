Giornata nazionale ABIO (Associazione Bambino in Ospedale) al lavoro anche a Udine

Sabato 24 settembre scorso in molte piazze italiane, ABIO (Associazione Bambino in Ospedale) OVD ha condiviso la sua giornata nazionale. Anche a Udine l’Associazione, che vanta una presenza costante a supporto dei bambini ricoverati presso la pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, era presente con il suo gazebo in via Mercatovecchio dove ha ricevuto la visita di vecchi e nuovi amici. I cestini con le pere erano pronti ed anche quest’anno gli udinesi hanno dimostrato grande affetto e generosità, al fine di sostenere i corsi per la ripresa del servizio, appena possibile, e per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi. Certo la giornata meteo non invitava al passeggio, ma bimbi e genitori non sono mancati all’appuntamento ed i volontari li hanno accolti con un sorriso, una parola ed il dono di bellissimi libri. Come accennato, ABIO a Udine è una presenza costante da molti anni ed offre il suo servizio a supporto dei bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Purtroppo la pandemia Covid da due anni impedisce la presenza in reparto, ma i volontari non si sono di certo arresi. Hanno offerto il loro servizio presso gli hub vaccinali; hanno collaborato all’arredo del nuovo pronto soccorso pediatrico, alla decorazione della Radiologia Pediatrica; hanno risposto ad ogni richiesta di supporto con l’abituale entusiasmo, confermando lo spirito di servizio che contraddistingue l’Associazione. Nei prossimi mesi ABIO auspica di rientrare in reparto dove verrà accolta da medici e personale che negli anni hanno apprezzato la professionalità e l’umanità dei volontari.