Casarsa (Pn). Il centro gioco Il Pollicino compie 20 anni e festeggia con una festa a Laluna dove si svolgono le attività per i piccolissimi

Anniversario ventennale per il Centro Gioco Il Pollicino, spazio di socializzazione pensato appositamente per i bambini dagli 0 ai 3 anni, ospitato da molti anni nella palestra dell’Associazione Laluna di San Giovanni di Casarsa e nel giardino di fronte agli spazi di Ortoattivo.

Il traguardo verrà celebrato mercoledì 20 dicembre alle 17 con una piccola festa organizzata nella Sala polifunzionale dell’Associazione Laluna in via Runcis, 59: si tratta di un momento aperto a tutti i frequentanti e i simpatizzanti per celebrare i 20 anni di attività e ringraziare tutti i referenti che in questi anni si sono succeduti, l’Amministrazione comunale che ha sostenuto fin da subito il gruppo, così come tutte le associazioni, enti e attività che negli anni hanno aiutato il centro gioco.

”Il centro Il Pollicino è uno spazio di aggregazione importante – fa sapere Nadia Casonato, la referente del gruppo – permette ai bambini che ancora non frequentano gli asili e le scuole dell’infanzia di socializzare. Ma non solo è un momento importante per i più piccoli, lo è anche per gli accompagnatori cioè i genitori o i nonni di questi bambini che così possono ritrovarsi, fare gruppo e confrontarsi, passando qualche ora serenamente, il tutto nei bellissimi spazi messi a disposizione da Laluna che ringraziamo di cuore”.

Partito nel 2003, il centro oggi accoglie più di una trentina di bambini con i loro genitori che si trovano due volte alla settimana (il lunedì e il mercoledì pomeriggio) negli spazi messi a disposizione da Laluna, per giocare, intrattenersi e approcciarsi alle prime relazioni di amicizia.

“Siamo davvero onorati, come associazione Laluna, di ospitare il centro gioco Il Pollicino – dichiara Francesco Osquino, presidente dell’Associazione Laluna- e ringraziamo Nadia Casonato e i volontari del centro per il lavoro e l’impegno che mettono nel portare avanti questa iniziativa che ci permette di contribuire con un servizio importante che coinvolge i piccolissimi e le loro famiglie”.

Nel corso di questi vent’anni, il Centro ha ospitato tantissimi bambini (arrivando anche a 60 bambini) e sono state realizzate anche numerose attività come laboratori, corsi di propedeutica musicale, pet therapy, feste di halloween piuttosto che di Natale e il gruppo ha anche partecipato attivamente a numerose iniziative locali: dai mercatini natalizi alle sfilate di carnevale. “Siamo davvero felici di poter festeggiare questo importante traguardo – ha concluso Casonato – augurandoci che la storia del centro gioco Il Pollicino possa proseguire nel tempo perchè è un bellissimo luogo d’incontro per sviluppare relazioni e favorire una rinnovata socializzazione. Rappresenta un’esperienza positiva, pensata in modo particolare per i piccoli che non hanno occasione di frequentare il nido d’infanzia. Un gruppo sostenuto nel tempo da tantissime persone, enti e associazioni a cui vorremmo dire un grande grazie”.