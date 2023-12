Il Museo della farmacia Antonio Colutta aperto gratuitamente a Udine il 22 e 23 dicembre

In pieno centro a Udine, in piazza Garibaldi, c’è uno scrigno di cultura e tradizione locale che non ti aspetti. È inserito all’interno della farmacia storica Antonio Colutta ed è un vero e proprio Museo, spazio in cui viaggiare nel passato tra antichi libri di medicina, barattoli utilizzati per contenere gli ingredienti delle preparazioni galeniche e vari utensili farmaceutici.

Un percorso, quello del Museo della farmacia storica Antonio Colutta – presidio socio-sanitario che rimane ancora oggi punto di riferimento della comunità udinese -, che parte dal 1920 e racconta la storia della famiglia e le origini della farmacia, dagli speziali fino ai giorni nostri, attraverso arredi e oggetti antichi e moderni.

In vista del Natale, la farmacia Antonio Colutta apre il Museo, a ingresso gratuito e con il supporto della guida Alessandro Cabai, dalle 9 alle 19.30 di venerdì 22 e sabato 23 dicembre. Occasione anche per acquistare i regali di Natale visto che saranno disponibili preparati artigianali a base di erbe, nel rispetto delle antiche ricette della farmacia.

Per informazioni 0432/501191; info@farmaciacolutta.it.