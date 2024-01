Caso Danieli petizione: Diffida ad adempiere alla Regione “era tenuta a distruggere i nominativi”

Una diffida a firma Aldevis Tibaldi è stata inoltrata ieri alla Regione Fvg, perchè, in sostanza, a dispetto della richiesta dei legali della Danieli , la Regione, sotiene il diffidante: “era tenuta a distruggere i nominativi” dato che devono essere conservati per il solo periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Questo il testo:

Al Presidente del Consiglio Regionale

del Friuli Venezia Giulia

Avv. Mauro Bordin

Piazza Oberdan n. 6 Trieste – 34133

E al

Segretario Generale del Consiglio Regionale

del Friuli Venezia Giulia

Dr. Stefano Patriarca

Piazza Oberdan n. 6 Trieste – 34133

Oggetto: diffida a conservare e a consegnare a terzi l’elenco dei sottoscrittori alla Petizione n. 2 presentata al Consiglio Regionale in data 25 luglio 2023 e registrata dalla Regione sotto il titolo di “Petizione contro l’acciaieria”.

Atteso che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati inseriti nella Petizione di cui all’oggetto è il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, che nomina il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) medesimi.

Considerato che i dati personali dei sottoscrittori della Petizione di cui all’oggetto devono essere conservati per il solo periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, in conformità alla normativa vigente sulla conservazione e archiviazione degli atti.

Atteso che l’esame della petizione risulta concluso in data 17 novembre 2023 con l’Archiviazione della medesima, come da Verbale n. 17 della Seduta del 17 novembre 2023 della II Commissione Consiliare e che da quel giorno i dati personali dei sottoscrittori della Petizione non devono più essere conservati e trattati.

Tutto ciò promesso

Lo scrivente Aldevis Tibaldi nato il 16 luglio 1947 a Porpetto, ivi residente in Via XXXXXXX,

diffida

le Signorie Loro (qualora non già provveduto) a disporre l’immediata cancellazione dei dati personali dei sottoscrittori della Petizione n. 2 di cui all’oggetto, in qualsivoglia forma siano stati trattati e conservati.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, si porgono i più cordiali saluti.-

Porpetto, 24 gennaio 2024

Aldevis Tibaldi