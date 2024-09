Castello di Udine: Visite guidate gratuite al museo del risorgimento

Il Museo del Risorgimento, con sede nel Castello di Udine, presenta una serie di visite guidate gratuite, comprese nel biglietto di ingresso ai Musei del Castello.

Il ciclo di visite guidate che avrà come protagonista il Museo del Risorgimento si svolgerà a partire dal 21 settembre fino al 1° dicembre 2024. Ogni visita tratterà di una specifica tematica legata alle collezioni del museo e verrà illustrata da un esperto.

Le prime visite guidate si svolgeranno nelle seguenti giornate:

– Sabato 21 settembre 2024 alle ore 10.30 la visita avrà inizio nell’atrio del Castello. La durata sarà di circa un’ora e il tema trattato sarà La presa di Porta Pia (20 settembre 1870). Interverrà in qualità di esperto il dott. Carlo Rosario Porcella già presidente della sezione udinese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;

– Domenica 29 settembre 2024 alle ore 10.30 la visita avrà inizio nell’atrio del

Castello, la durata sarà di circa un’ora e il tema trattato sarà “Aspetti internazionali dell’Insurrezione del Friuli (ottobre 1864)”. Interverrà in qualità di esperto il dott. Carlo Rosario Porcella già presidente della sezione udinese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;

– Domenica 13 ottobre 2024 alle ore 10.30 la visita avrà inizio nell’atrio del Castello, la durata sarà di circa un’ora e il tema trattato sarà L’assedio del forte di Osoppo nel 1848. Interverrà in qualità di esperto il professor Ugo Falcone;

– Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 10.30 la visita avrà inizio nell’atrio del Castello, la durata sarà di circa un’ora e il tema trattato sarà Quintino Sella, Regio Commissario Straordinario per il Friuli nel 1866. Interverrà in qualità di esperto il professor Ugo Falcone;

I posti per fruire della visite sono limitati, perciò è utile la prenotazione chiamando il numero 0432/1272591 oppure scrivendo una biglietterie.civicimusei@comune.udine.it