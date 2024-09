Convegno a Caneva (Pn) “Fumetto e archeologia, la storia tra le nuvole”

Il 28 settembre prossimo a Villa Frova (Stevenà di Caneva) alle 17,30 si terrà il Convegno “Fumetto e archeologia, la storia tra le nuvole” al quale seguirà inaugurazione della omonima mostra chea sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Comunale e i sabati e domeniche dalle 15.30 alle 18.30. Si legge nelal nota di presentazione dell’evento: “Il fumetto è uno dei mezzi di comunicazione più immediati che abbiamo, la letteratura disegnata racconta e permette di raccontare tutto un universo di avvenimenti, storie e emozioni regalandoci fascino, avventure e coinvolgimento. Non è strano che questa forma di comunicazione trovi un modo di confrontarsi con la Scienza dell’Archeologia, supportandola, narrandola, recuperando in modo originale quella che è la pedagogia del racconto e della Storia in generale. Da anni APS Màcheri e Jmx Comix nella persona di Mirko Furlanetto, narrano di un luogo particolare, magico, unico e pieno di storie: il Palù della Livenza e lo fanno con laboratori, incontri, percorsi e naturalmente il fumetto in tutte le sue declinazioni quali corsi, mostre e pubblicazioni. L’intento è di rivolgersi a tutto il territorio e in particolare al mondo della scuola valorizzando questo Sito Patrimonio Unesco. Questo è il motivo della mostra “Fumetto e Archeologia” che si basa sui materiali prodotti dall’associazione “Ora Pro Comics “ di Piacenza e presenta, in integrazione, dei lavori realizzati per i diversi laboratori sul Palù e degli omaggi a questa scienza di alcuni autori di fumetto”.



Programma convegno

28.09.2024, ore 17.30 Villa Frova Stevenà di Caneva

Convegno “Fumetto e archeologia, la storia tra le nuvole”

Intervengono:

Andrea Artusi, “Fumetto: segni che scavano a fondo”

Marcello Gamba, Emanuele Soressi, Federico Zucca – “Il progetto Ora Pro Comics”

Francesca Iannarilli, “Archeologia a fumetti tra Egitto e Sudan”.

Mirko Furlanetto, “Archeologia a fumetti tra Iraq e Mongolia, passando per il Palù”

Modera Vincenzo Bottecchia Presidente APS Màcheri

Andrea Artusi, illustratore, sceneggiatore, designer, editor ed insegnante ha debuttato lavorando per le principali case editrici italiane all’inizio degli anni 80 con lo Studio Metropolis di Milano. Dagli anni 90 è collaboratore della Sergio Bonelli Editore e di Astorina. Dal 2000 al 2005 ha diretto il dipartimento Comics & Illustration di Fabrica, il centro ricerche sulla comunicazione del Benetton Group. E’ docente del corso “Digital Illustration e Character Design” per lo IUSVE di Venezia e Verona.

Ora Pro Comics è una associazione culturale che si occupa di promuovere il fumetto tramite mostre ed eventi come il “Festival del Fumetto di Piacenza”, in collaborazione con l’associazione Archeologica Pandora, che gestisce il MAVT, il Museo Archeologico della Val Tidone, ha allestito la mostra “Archeologia e Fumetto”.

Francesca Iannarilli “Archeologi a fumetti tra Egitto e Sudan”. è archeologa di professione e disegnatrice per diletto.

Insegna Egittologia presso l’università Ca’ Foscari di Venezia ed è vicedirettrice di scavo della Missione Archeologica Italiana in Sudan, per cui ha pubblicato il fumetto trilingue “Jebel Barkal: Divinità, regine e archeologi sotto la Montagna”.

Mirko Furlanetto “Archeologia a fumetti tra Iraq e Mongolia, passando per il Palù” Nato a Pordenone il 25/05/1984, si è laureato nel 2012 presso l’Università Ca’Foscari di Venezia in “Archeologia e Conservazione dei Beni Archeologici”. Attualmente è un topografo freelance e

lavora come tecnico per le missioni archeologiche all’estero, tra cui Iraq, Kurdistan, Turkmenistan e Mongolia. Dal 2009 è coordinatore del progetto Editoriale “JMX Comics”.

A.P.S. Màcheri è una associazione dedita al fumetto attiva dal 2016, la sede si trova nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane nel comune di Andreis, gestisce L’Archivio del Fumetto d’Alta Quota promovendo la cultura dell’arte disegnata in relazione con la montagna attraverso laboratori, mostre, incontri con gli autori, perché fumetto significa Cultura, Arte, Socialità, Aggregazione e Promozione Territoriale. Fa parte del circuito “I luoghi culturali del fumetto” che racchiude i centri di documentazione sul fumetto d’Italia.