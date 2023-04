Cattinara e Burlo: dopo l’occasione sprecata delle elezioni la battaglia continua

Abbiamo tentato di portare la devastazione ambientale di Cattinara e il trasloco del “Burlo” al centro della campagna elettorale, visto che la Regione FVG ha competenza primaria a riguardo. Purtroppo non ci siamo riusciti, se non in minima parte. Le elezioni regionali avrebbero potuto essere un’occasione per i candidati di confrontarsi pubblicamente anche su questi temi e per gli elettori di scegliere votando. Ma così non è stato. Si è parlato quasi solo d’altro. Continueremo comunque la battaglia di ragionevolezza per salvare la pineta, evitare ulteriori disastri nel comprensorio ospedaliero di Cattinara e scongiurare un “Burlo” sparpagliato su ben sei sedi con mescolanza di maggiorenni e minorenni. Speriamo di trovare nel nuovo Consiglio regionale orecchie più attente che in quello passato.