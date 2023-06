Censura Bini. Capozzi (M5s): restiamo contrari a voto centrodestra salva-Bini

“Come emerso dalla discussione, ciò che ci rammarica è che il Centrodestra non abbia capito, o volutamente abbia finto di non capire, quale sia effettivamente il problema del caso Bini-Mediocredito”. Commenta così, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), il suo voto contrario alla mozione di censura presentata dalle Opposizioni contro l’assessore Sergio Emidio Bini. “Pur di difendere una posizione molto debole come quella dell’assessore – afferma in una nota la Capozzi -, la Maggioranza ha preferito giocare lo sport preferito delle ultime settimane: spostare l’attenzione dai reali problemi parlando di cose assurde, al punto di rispolverare la battuta sul passamontagna di Beppe Grillo. Noi preferiamo citare un eroe del nostro Paese come il giudice Paolo Borsellino, quando disse che i politici non devono solo essere onesti, ma lo devono anche apparire, almeno intellettualmente aggiungiamo noi”. “Resta agli atti l’inopportunità dell’operazione – conclude la pentastellata – perché si poteva fare un avviso pubblico da cui lo stesso Mediocredito avrebbe potuto trarre un maggior profitto”.