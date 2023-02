Cgil Fvg, da domani la due giorni di Congresso a Tricesimo. Il via alle 10 con la relazione di Villiam Pezzetta. Presente la confederale Francesca Re David,

Settecento assemblee nelle fabbriche, negli uffici e sul territorio, per un totale di 15mila lavoratori e pensionati, quasi il 15% degli iscritti, che hanno partecipato al dibattito e votato sui due documenti programmatici presentati a livello nazionale. È il bilancio con cui la Cgil del Friuli Venezia Giulia si appresta a chiudere la sua tornata congressuale, giunta alla sua ultima tappa: il Congresso regionale, in programma domani e venerdì (2 e 3 febbraio) all’hotel Belvedere di Tricesimo (Udine). Attesi in sala duecento delegati, 112 uomini e 88 donne, oltre a numerosi ospiti in rappresentanza delle istituzioni regionali e locali, del mondo politico, delle altre organizzazioni sindacali e dell’associazionismo. Al tavolo di presidenza ci sarà anche la segretaria confederale Francesca Re David, già segretaria generale della Fiom. Dopo la registrazione dei presenti, i lavori saranno aperti alle 10 dalla relazione del segretario generale Villiam Pezzetta. Sempre domani, nel pomeriggio, saranno illustrati i risultati di un questionario Ires sulla situazione e sulle prospettive dell’economica e del mondo del lavoro regionale. Il dibattito si chiuderà con l’intervento di Francesca Re David, previsto per le 12.30 di venerdì. Nel pomeriggio di venerdì il voto degli organismi direttivi (direttivo, sindaci e assemblea generale), dei delegati che rappresenteranno la Cgil del Fvg al congresso nazionale di Rimini (15-18 marzo) e del segretario generale.