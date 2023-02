Nostra Famiglia, la Regione stanzia i fondi per adeguare le tariffe. Tiziano Centis: «Misura consentirà alle strutture di garantire un servizio per tante famiglie»

«Si tratta di una misura richiesta da tempo, che servirà a consentire alle strutture di garantire un servizio fondamentale per tante famiglie». Tiziano Centis, consigliere regionale del gruppo Civica FVG, ha presentato un’interrogazione per conoscere le intenzioni della Giunta in merito all’adeguamento delle rette per le prestazioni di riabilitazione nei presidi ex art. 26 legge 833/78. Tra queste, la Nostra Famiglia – realtà che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva – presente a San Vito al Tagliamento e Pasian di Prato. L’assessore Riccardi ha dichiarato che è in fase di conclusione l’attività istruttoria propedeutica all’adozione del provvedimento, per cui è previsto uno specifico finanziamento sovraziendale di 4 milioni di euro. «Le tariffe sono ferme al 2009, nonostante l’avanzamento delle prassi riabilitative e dei requisiti di accreditamento e l’aumento dei costi di gestione – spiega Centis, che non solo si era visto accogliere un ordine del giorno sul tema, ma si era anche occupato della situazione della Nostra Famiglia con una mozione – E nel corso della legislatura è stata rappresentata in più occasioni all’Assessorato alla Salute e alla Direzione Centrale della Salute la necessità di adeguare le rette per le prestazioni di riabilitazione funzionale nelle forme residenziali, semiresidenziali, ambulatoriale, domiciliare ed extra-murale erogate da suddette strutture: ora finalmente arriva l’atteso passo in avanti da parte dell’Amministrazione regionale. E’ un importante risultato dopo cinque anni di lavoro insieme alla Nostra Famiglia di San Vito e di Pasian di Prato e alle altre realtà che svolgono questo servizio».