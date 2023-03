Cgil Fvg: Lavoro, stabilità e formazione indispensabili anche per contrastare gli infortuni

Due gravissimi infortuni sul lavoro a poche decine di chilometri di distanza e poche ore di distanza, con un morto e un ferito grave, sono di per sé un fatto che interroga le coscienze di tutti: imprese, mondo del lavoro e istituzioni. E lo sono a maggior ragione quando, come in questo caso, ad accomunare i due episodi c’è non solo la giovane età delle vittime, ma anche il fatto che entrambi i lavoratori non fossero alle dipendenze dirette delle aziende dove si sono verificati gli infortuni. Nessun teorema, nessun indice puntato prima che vengano chiarite le dinamiche di quanto accaduto, ma è evidente come la frantumazione del ciclo produttivo e la precarietà, così come la carenza di formazione, siano fattori che incidono negativamente su prevenzione e sicurezza. Da qui la necessità sempre più pressante di politiche tese anche a stabilizzare il lavoro, a garantire la formazione dei giovani, a incentivare la durata e la qualità dei contratti. Non è soltanto una questione di reddito e di opportunità per i nostri giovani, ma anche di sicurezza. Questi i dati drammatici di fonte Inail