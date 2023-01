Cgil Udine: Sandra Bortuzzo eletta nuova segretaria della Filcams (commercio), confermato Natalino Giacomini nello Spi (pensionati)

È Sandra Bortuzzo la nuova segretaria generale della Filcams Cgil di Udine. Il congresso della categoria, che con quasi 3mila iscritti è la più numerosa in provincia nell’ambito del lavoro attivo, si è tenuto questa settimana e ha visto il passaggio di testimone tra Francesco Buonopane e Bortuzzo. Eletta all’unanimità, la nuova segretaria è impegnata da diversi anni nella Filcams, dopo una lunga militanza nella Filt, la categoria che tutela i lavoratori del trasporto pubblico e privato. Oltre alla Filcams, ha tenuto il proprio congresso provinciale anche lo Spi, il sindacato pensionati della Cgil, che conta oltre 50mila iscritti a livello regionale, di cui 16mila nel territorio di Udine.

Confermato a larghissima maggioranza nel ruolo di segretario generale Natalino Giacomini. Già segretario generale della Cgil di Udine prima e dopo l’unificazione delle Camere del lavoro dell’Alto e del Basso Friuli, Giacomini aveva ricoperto importanti incarichi anche nei sindacati di categoria, dalla Fiom alla Flc (scuola), delle quali era stato segretario regionale. Chiusa con Filcams e Spi la tornata dei rinnovi di categoria, la Cgil di Udine si prepara all’appuntamento del congresso provinciale, in programma il 19 e il 20 gennaio a Tricesimo Per quanto riguarda i sindacati di categoria, sono cominciati i congressi regionali, in programma tra questa e la prossima settimana, parallelamente ai congressi delle quattro Camere del lavoro provinciali. Toccherà infine alla Cgil regionale, che terrà il suo congresso, anch’essa a Tricesimo, il 2 e il 3 febbraio, dopodiché il percorso approderà alla fase nazionale.