Un anno senza David Sassoli: oggi la commemorazione a Bruxelles

A un anno dalla sua scomparsa, il Parlamento europeo terrà questa mattina, 11 gennaio, alle 12.00 una cerimonia per commemorare il Presidente David Sassoli, presso la galleria fotografica degli ex Presidenti a Bruxelles. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola terrà un discorso, a cui seguirà un minuto di silenzio. Nel pomeriggio, alle 19.00, si terrà una funzione commemorativa in memoria del Presidente Sassoli presso la Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie al Sablon, rue des Sablons, Bruxelles. David Sassoli, deputato al Parlamento europeo dal 2009, era stato eletto Presidente nel luglio 2019 per la prima metà della legislatura. È deceduto ad Aviano (Italia) l’11 gennaio del 2022. Sassoli ha adottato misure straordinarie che hanno permesso al Parlamento europeo di continuare a lavorare e esercitare le sue prerogative ai sensi dei Trattati durante la pandemia. Ha anche giocato un ruolo di primo piano nel promuovere un bilancio UE a lungo termine ambizioso e un efficace strumento di ripresa UE. Inoltre, Sassoli ha guidato il Parlamento mostrandone la solidarietà verso i meno fortunati all’inizio della crisi, con azioni di sostegno nelle città che ospitano il Parlamento europeo, come la fornitura di pasti alle associazioni di beneficenza e la creazione di un rifugio nei locali del Parlamento per donne vittime di violenza. (fonte Aise )