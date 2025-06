“Chirurgia dei tumori a Gorizia” – Liguori: «Non si disperda un’eccellenza della sanità pubblica»

“Si salvaguardi la chirurgia dei tumori a Gorizia” è uno degli appelli più forti emersi ieri durante il convegno “Servizio Sanitario Nazionale, il bene da non perdere”, organizzato a Gorizia dalla Prof.ssa Rizzatto e dal Dott. Martina, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, operatori sanitari e rappresentanti istituzionali. Nel suo intervento, la consigliera regionale Simona Liguori, vicepresidente della Terza Commissione Sanità, ha raccolto con forza la richiesta della popolazione di salvaguardare l’eccellenza professionale rappresentata dall’équipe del Dott. Vianello, punto di riferimento per la cura dei tumori urologici a Gorizia. «Stiamo parlando di un team di altissima competenza – ha dichiarato Liguori – che negli anni ha maturato un’expertise riconosciuta e apprezzata da tutta la comunità. Secondo il piano oncologico della giunta Fedriga-Riccardi, però, questa esperienza dovrebbe essere assorbita interamente dal polo di Trieste, con il rischio concreto di depauperare Gorizia di una specializzazione vitale per il territorio». «I professionisti che lavorano negli ospedali spoke – ha proseguito Liguori – hanno sviluppato competenze preziosissime che vanno valorizzate e non disperse. Solo così potremo rendere i nostri ospedali nuovamente attrattivi per i giovani professionisti della salute, invertendo la tendenza alla fuga e al depotenziamento delle strutture locali». Un appello, quello lanciato da Gorizia, che chiama in causa la responsabilità della politica regionale per un ripensamento concreto delle scelte che riguardano il futuro della sanità pubblica nel Friuli Venezia Giulia.

