Udine ospita “Accessibility for future”: tre giorni di innovazione, cultura e inclusione

Dal 18 al 20 settembre, il Friuli Venezia Giulia diventerà il centro del dibattito internazionale sull’accessibilità con Accessibility for Future, evento organizzato da Willeasy srl e IO CI VADO APS presso Udine Esposizioni a Martignacco (Udine). L’edizione 2025 rafforza la sua dimensione globale con ospiti e speaker di rilievo, alternando panel e confronti in italiano e inglese. Il programma si articolerà in tre giornate, ciascuna dedicata a un aspetto chiave dell’innovazione inclusiva, spaziando dal mondo del business e del turismo alla formazione e alla cultura, fino ad arrivare allo sport e all’accessibilità, creando un dialogo dinamico e trasversale tra settori strategici. L’evento offrirà anche incontri, tavole rotonde, concerti e una startup competition in collaborazione con TEC4I FVG e Unicorn Trainers Club Udine.

L’accessibilità sarà al centro del confronto, con focus su turismo inclusivo, progettazione universale, smart cities e mobilità. Scuole, famiglie e cittadini potranno partecipare a esperienze immersive e attività sportive senza barriere, contribuendo al dialogo sull’innovazione inclusiva. Sostenuto da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Accessibility for Future godrà del patrocinio di: Camera di Commercio Pordenone – Udine, Comune di Udine, Comune di Martignacco, ANGLAT Nazionale, Comitato Italiano Paralimpico – Friuli Venezia Giulia e Anffas FVG.

«Un palcoscenico per il cambiamento e una voce per tutti. L’abbiamo immaginato così l’evento Accessibility for Future 2025 – ha commentato William Del Negro, Presidente e fondatore di Willeasy srl e IO CI VADO APS – Un’edizione che andrà ad ampliare e arricchire in maniera significativa la portata e la varietà delle iniziative rispetto all’edizione pilota del 2024. Sarà nuovamente con noi City Vision che sancisce ancora una volta Udine come tappa di riferimento per il confronto sulle città intelligenti e sulla fruibilità dei territori. Toccherà poi al team Travel Hashtag approfondire il tema del turismo inclusivo insieme a relatori di primo piano del settore travel. Sarà, inoltre, centrale il nostro impegno a sostenere e dare visibilità alle imprese europee più innovative nel campo dell’accessibilità attraverso una startup competition dedicata in partnership con TEC4I FVG e Unicorn Trainers Club. Tra le realtà di eccellenza a livello internazionale, saranno presenti anche illustri rappresentanti dell’Università di Porto e di altri prestigiosi enti».

Marco Gasparini, Presidente di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, ha dichiarato: «con grande piacere abbiamo presenziato alla conferenza stampa dell’evento che si terrà a settembre. PrimaCassa è presente: supporto importante, non solo economico, della manifestazione. Un grazie a William Del Negro che si sta spendendo per questa attività, che è molto importante sul territorio non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche nazionale».

Secondo Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, «Accessibility for Future – A Stage for Change, A Voice for All è un evento importante per non solo per il nostro territorio, ma per l’intero Paese. L’accessibilità non è solamente una questione tecnica o strutturale, è prima di tutto una visione: quella di una società in cui ciascuno possa sentirsi parte, possa partecipare, possa contribuire. Un evento come questo ha il merito di unire innovazione, cultura, sport e inclusione per mettere al centro la persona e le sue potenzialità, non i suoi limiti. Come Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia siamo vicini a questa missione e ne condividiamo pienamente i valori. Lavorare per l’accessibilità significa lavorare per una città più giusta e moderna».

Maria Elisabetta Capasa, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico – FVG, ha commentato: «sono entusiasta di annunciare la mia presenza alla conferenza dedicata agli sport paralimpici. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e spettacolo, unito a una sana competizione. Il Friuli Venezia Giulia è una terra ricca di talenti paralimpici, con numerosi atleti medagliati e realtà in continua espansione. Grazie alla dedizione dei tecnici paralimpici, stiamo formando un numero sempre maggiore di giovani, permettendo loro di sviluppare il proprio potenziale e portando lo sport ad altissimi livelli. Sono certa che, durante le giornate di settembre, gli atleti offriranno una straordinaria dimostrazione di cosa significhi praticare sport con passione e determinazione. Attraverso le loro prestazioni, racconteranno il vero significato dell’inclusione, mostrando al pubblico che lo sport non è solo competizione, ma anche spettacolo ed emozione. Questa conferenza rappresenta un’opportunità unica per promuovere il movimento paralimpico e rafforzare il nostro impegno per un futuro sempre più inclusivo e accessibile a tutti. Lo sport ha il potere di abbattere barriere e costruire ponti tra le persone, e noi, insieme, continuiamo a lavorare affinché questa visione diventi realtà».

Giorgio Dannisi, componente dell’Organo Direttivo della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del FVG – ODV ha dichiarato: «questa è una bellissima iniziativa, noi della Consulta non potevamo mancare e daremo il nostro contributo attraverso il Criba. Ad Accessibility for Future ci siamo messi a disposizione per un convegno, che faremo di intesa con l’Assessorato alle Infrastrutture con cui collaboriamo strettamente, proprio per parlare di queste tematiche e sensibilizzare, fare della formazione ed educazione. Questa è in particolare rivolta ai tanti giovani che saranno presenti all’evento, considerate le numerose iniziative, anche di natura sportiva, rivolte a loro».

Per l’Assessore ai Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico del Comune di Udine Ivano Marchiol «l’accessibilità non è un tema che riguarda solo alcune persone: riguarda tutti noi. È una leva di trasformazione profonda che incide sulla qualità della vita urbana, sull’equità sociale, sull’innovazione economica e sull’inclusione culturale. Come Amministrazione siamo convinti che investire in accessibilità significa investire in futuro, in competitività e in coesione. È una visione che mette al centro le persone e che ci spinge a ripensare gli spazi, i servizi, le tecnologie e le relazioni in un’ottica inclusiva. Ringrazio Willeasy e IO CI VADO APS, oltre a tutti gli altri partner del progetto, sempre in prima linea alla realizzazione di questo percorso in cui l’accessibilità diventa un motore di cambiamento in ogni ambito: dal business allo sport, dalla cultura all’intrattenimento».

«TEC4I FVG è al fianco di giovani imprese e startup che mettono l’innovazione al servizio della società. Realtà come Willeasy, con cui collaboriamo da anni, dimostrano quanto sia importante investire su idee ad alto impatto sociale e accompagnarle in un percorso di crescita solido. Sostenere iniziative come Accessibility for Future significa per noi promuovere una visione dell’innovazione che sia accessibile, collaborativa e capace di generare valore per tutti», ha dichiarato Filippo Bianco, AD di TEC4I FVG.