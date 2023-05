Cia-Agricoltori Italiani: “Botanic Experience” fa tappa anche a Udine. Viaggio esclusivo tra i segreti di piante e fiori, tra moda e natura

Farà tappa anche a Udine, il 5 maggio, la “Botanic Experience” il ciclo di incontri dove moda e natura si uniscono nelle più eleganti boutique d’Italia alla scoperta della bellezza del mondo verde. La “Botanic Experience”, nata dalla collaborazione tra il brand Marina Rinaldi e l’associazione Florovivaisti Italiani, promossa da Cia-Agricoltori Italiani, ha già fatto tappa a Roma, Trieste, Genova, Bari e Lecco, in un percorso con nove appuntamenti, con l’obiettivo di raccontare l’universo di piante e fiori in modo totalmente nuovo e senza filtri, direttamente nei negozi del famoso marchio d’abbigliamento femminile.

«Chiacchiere con esperti, consigli glamour e verde in vetrina – dichiara il presidente dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto, spiegando il concept degli appuntamenti -. L’invito è a lasciarsi trasportare, con occhi nuovi, all’interno di un settore che da sempre è simbolo di bellezza, grazia, stile e colore, esattamente come un abito da indossare. Un modo diverso per conoscere le tante meraviglie racchiuse nel verde, attraverso un racconto esperienziale, accompagnati da chi le piante le produce e le cura ogni giorno, dal seme all’albero, dal giardino alla composizione floreale perfetta, nel segno della sostenibilità».

«Marina Rinaldi, brand del gruppo Max Mara che da oltre 40 anni celebra la bellezza femminile size-inclusive, si unisce all’associazione Florovivaisti Italiani per promuovere la cultura e la bellezza del verde – aggiunge Sheila De Pietri, amministratore delegato di Marina Rinaldi – e lo fa attraverso un ciclo di incontri edutainment a tema botanico in una selezione di nostre boutique».

Venerdì 5 maggio, nella boutique di Udine (via Cavour 11), l’incontro sarà dedicato a: “L’istinto dei fiori”, per scegliere insieme ai floral designer i fiori più indicati in casa, per un evento o come idea regalo, accostarli nel modo giusto e avere l’effetto charmant desiderato.

A seguire, gli incontri conclusivi del tour floreale, a Torino, Verona e Arezzo. Tante le tappe in giro per il Belpaese, dunque, per una bella serie di “stories vegetali”, allo scopo di far scoprire produzioni, competenze e curiosità legate alle tante anime del florovivaismo Made in Italy.