Cinemazero accoglie l’Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Losano, in visita agli archivi Modotti

Cinemazero ha avuto l’onore di accogliere oggi l’Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, giunto a Pordenone assieme al Console Onorario Graziano Bertogli per visitare personalmente gli archivi più completi al mondo dedicati a Tina Modotti, custoditi nel nuovo archivio climatizzato per la fotografia e l’audiovisivo di Cinemazero, realizzato di recente con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’Ambasciatore ha potuto ammirare una selezione di numerosi e straordinari scatti originali di Tina Modotti, portati per l’occasione all’interno della Mediateca di Cinemazero, che custodisce – oltre ai 300 scatti conservati agli archivi climatizzati – riviste e pubblicazioni d’epoca, una biblioteca dedicata, svariate decine di filmati, documenti e lettere…

Le fotografie fanno parte dell’imponente operazione di mappatura dell’intera produzione dell’artista: grazie al lavoro di ricerca fatto nel mondo da Gianni Pignat, Piero Colussi e Riccardo Costantini, integrato con ricerche fatte da numerosissimi altri studiosi e studiose, Cinemazero ha dimostrato per la prima volta l’esistenza di un numero impressionante – e non noto in questa consistenza – di foto di Modotti, più di 600.

Una parte delle immagini è attualmente esposta a Perugia, presso Palazzo della Penna, dopo essere stata protagonista di un importante percorso espositivo recente che ha toccato alcuni dei principali musei e gallerie d’Italia e d’Europa.

Proprio in vista dei 130 anni dalla nascita di Tina Modotti, Cinemazero ha recentemente avanzato al Comune di Udine una proposta ufficiale per la creazione di un Museo permanente dedicato all’artista. L’istituzione culturale ha dichiarato la propria completa disponibilità a ogni forma di collaborazione, mettendo a servizio del progetto sia il proprio vasto patrimonio di materiali, sia il know-how maturato in decenni di studi: un corpus unico e articolato che comprende fotografie, riviste e libri d’epoca, documenti cartacei, memorabilia e numerosi altri elementi fondamentali per restituire in modo completo la figura della fotografa udinese nel panorama internazionale.

Durante la visita l’Ambasciatore ha inoltre apprezzato la proiezione di frammenti dell’unico film superstite con Tina Modotti attrice, Tiger’s Coat, ritrovato e restaurato dalla Cineteca del Friuli in collaborazione con Cinemazero.

La presentazione si è completata con materiali video in anteprima del nuovo film di Matteo Parisini, attualmente in fase di sviluppo, una coproduzione Francia–Italia–Messico che vede Cinemazero tra i protagonisti insieme alla pluripremiata casa di produzione napoletana LaDoc.