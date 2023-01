“Cinque donne”, alle 18 di oggi  presentazione alla Friuli di Udine del libro di Adriano Nascimbeni

Sarà presentato questo pomeriggio alla Libreria Friuli, a Udine, alle 18.00 il libro “Cinque donne” di Adriano Nascimenbeni. Oltre all’autore interverrà Maura Pontoni in rappresentanza della casa editrice L’Orto della Cultura. L’incontro è organizzato con la collaborazione del Club per l’Unesco di Udine presieduto da Renata Capria D’Aronco. Il libro propone cinque racconti che hanno hanno ciascuno una donna come protagonista. «Si tratta di persone del tutto diverse tra loro ma accomunate da eventi e situazioni difficili, talvolta drammatiche, che mettono a dura prova la loro capacità di far fronte alle avversità della vita. Antonia, donna in carriera, moglie e madre esemplare, che però ha difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. Lucia, giovane, bella e sensuale che, dopo varie peripezie, diventerà una prostituta di lusso. Maria, donna piena di doti intellettuali ed umane, ma emarginata perché troppo brutta. Annetta, che, in un mondo dove quasi tutte le donne lavorano, intende fare solo la casalinga. Caterina, vedova che non riesce ad accettare con rassegnazione la scomparsa del marito». «L’autore – si legge infine nella prefazione – descrive questi personaggi in modo semplice ma approfondito, anche dal punto di vista psicologico, con uno stile chiaro ed efficace ma soprattutto con intensa, commossa partecipazione. Il risultato è un’opera che coinvolge e avvince chi legge, rendendolo partecipe delle vicende umane delle protagoniste, descritte in tutta la loro dolente umanità».