Ciol e Oian (SI-AVS): solidarietà ai lavoratori Techfil

“Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Techfil di Maniago, colpiti ed espulsi senza preavviso dall’azienda con la messa in liquidazione.” Trenta dipendenti messi alla porta dall’oggi al domani senza la possibilità di usufruire della cassa integrazione straordinaria per cessata attività. L’importante esposizione debitoria del gruppo – a causa della messa in liquidazione – non era nota alle parti sociali ed è stata trattata con grave riserbo da parte della dirigenza della Techfil. “Ci affianchiamo alle critiche e alla mobilitazione del sindacato per una diversa soluzione per tutelare dignità e reddito dei lavoratori ed auspichiamo la politica regionale si doti di strumenti di controllo verso lo stato dei conti delle imprese che operano in territorio regionale e spesso beneficiano di sussidi e vantaggi a carico dei contribuenti.” così in una nota Michele Ciol, Segretario SI Pordenone, e Emanuel Oian, Responsabile lavoro Sinistra Italiana Fvg.