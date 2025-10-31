Gorizia: città friulana o giuliana? Il 6 novembre la presentazione del volume di Gianfranco Ellero

Mercoledì 6 novembre alle ore 17.30, l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” invita il pubblico alla presentazione del volume “Gorizia. Città friulana o giuliana?”, firmato dallo storico Prof. Gianfranco Ellero. L’evento è finanziato dall’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L’incontro, che si terrà presso il Kulturni Dom a Gorizia, si preannuncia come un momento di riflessione e dibattito culturale di grande interesse, sarà dedicato al tema complesso dell’identità storica e territoriale di Gorizia e, più in generale, del rapporto tra Friuli e Venezia Giulia.

A dialogare con l’autore saranno Geremia Gomboso, presidente dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e Livio Semolič, segretario regionale delle Economiche Slovene. L’iniziativa si inserisce all’interno della collana di studi sull’autonomismo, curata e pubblicata dallo stesso Istitût, che da anni promuove la ricerca e il confronto attorno alle radici storiche, linguistiche e culturali del territorio friulano.

Una domanda provocatoria: Gorizia è friulana o giuliana?

Il libro di Ellero parte da un interrogativo tanto semplice quanto cruciale:

“Dovrà il Friuli apparire per sempre a braccetto della Venezia Giulia, se si tratta, come è stato dimostrato, di una regione dagli incerti confini, priva di radici storiche e mai eretta a ente pubblico con autonomia decisionale?”

Attraverso un’attenta analisi storica e documentale, Ellero propone una risposta tutt’altro che consolatoria. La Venezia Giulia non esisteva prima del 27 giugno 1947: fu creata in quella data per ragioni politiche e amministrative, diventando però decisiva per il destino autonomistico del Friuli.

Senza quell’“aggancio” alla Venezia Giulia, infatti, il Friuli non avrebbe ottenuto lo statuto di Regione a statuto speciale. Tuttavia, non basta cancellare oggi il nome “Venezia Giulia” per eliminarlo dalla storiografia, dal linguaggio giornalistico e dall’immaginario comune, dove continua a vivere in un’ambiguità che risale al suo stesso ideatore, il goriziano Graziadio Isaia Ascoli.

Una serata di approfondimento e confronto durante la quale verranno affrontati temi centrali dell’autonomismo friulano, con particolare attenzione alla storia istituzionale della regione e alle questioni identitarie che ancora oggi la attraversano.

Sarà un’occasione per riscoprire, attraverso le parole di Ellero e degli altri relatori, il significato profondo dell’autonomia friulana e il valore della ricerca storica come strumento per comprendere il presente.