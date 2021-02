Circuito Aperto: in streaming in febbraio gli spettacoli ‘Mi piace’ e ‘I guardiani del Nanga’

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Circuito ERT anche per il mese di febbraio propone due spettacoli recitati sui palchi di altrettanti teatri regionali e offerti gratuitamente in streaming al pubblico sulle pagine Facebook e YouTube ERT FVG. L’iniziativa chiamata Circuito Aperto, dopo il debutto in gennaio con il Teatro Incerto e l’intenso spettacolo di poesia e musica di Manuele Morgese sulla Shoah, riprenderà domenica 14 febbraio. “Vogliamo mantenere desta l’attenzione del pubblico sullo spettacolo dal vivo, in qualche modo riabituarlo alle sensazioni e alle emozioni del palco – spiega il direttore dell’ERT, Renato Manzoni – augurandoci che queste due serate siano le ultime in streaming e che da marzo si possa finalmente ritornare nelle sale teatrali nella massima sicurezza”.

Il primo Teatro ad aprire il sipario virtuale sarà il Comunale di Monfalcone. Domenica 14 febbraio alle ore 17 andrà in scena Mi piace, uno spettacolo per bambini da 2 a 6 anni interpretato da Claudio Mariotti e Maria Giulia Campioli della compagnia regionale Teatro al Quadrato. Nella programmazione annuale dell’ERT uno spazio importante è dedicato al pubblico dei più piccoli e delle famiglie, attraverso l’attività di teatroescuola e la rassegna Piccolipalchi: non poteva mancare nell’offerta di Circuito aperto un appuntamento proprio per il pubblico più giovane.

Il 25 febbraio 2019 sul Nanga Parbat perdevano la vita Daniele Nardi e Tom Ballard. A distanza di due anni l’ERT vuole ricordare loro e altri sei alpinisti che hanno sfidato “la montagna del destino” - questo uno dei tanti soprannomi del Nanga Parbat - attraverso lo spettacolo I guardiani del Nanga, un testo della drammaturga Gioia Battista interpretato da Nicola Ciaffoni. L’appuntamento è, quindi, per giovedì 25 febbraio alle ore 21 dal Teatro Candoni di Tolmezzo.

Tutte e due le serate vivranno un momento di approfondimento nei giorni precedenti la messa in onda grazie alla videorubrica web Il Teatro a Casa Tua, condotta da Angela Caporale sulle pagine Facebook e YouTube ERT FVG. Al consueto orario delle 18.30, giovedì 11 febbraio gli ospiti saranno Claudio Mariotti e Maria Giulia Campioli di Teatro al Quadrato assieme a Silvia Colle dell’ERT, mentre giovedì 18 febbraio Gioia Battista e Nicola Ciaffoni sveleranno i segreti de I guardiani del Nanga.



Tutti gli appuntamenti, sia di Circuito Aperto sia de Il Teatro a Casa Tua, saranno disponibili anche dopo la messa in onda sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG/live | https://bit.ly/ERTFVGYouTube

