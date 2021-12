Civibank, comunicato stampa dal Consiglio di Amministrazione sulla vicenda Sparkasse

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi oggi, ha preso atto della decisione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l’“Offerente” o “Sparkasse”) di promuovere: (I) un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie della Banca; e (II) un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità dei warrant denominati “Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024”. In relazione a quanto dichiarato dall’Offerente nel comunicato stampa diffuso sempre il 9 dicembre 2021, dove si fa riferimento all’intenzione di continuare un dialogo con “i vertici di CiviBank” che prosegue “da giugno scorso, per realizzare un’operazione di soddisfazione per entrambe le realtà”, si precisa che, coerentemente a quanto in precedenza comunicato al mercato il 15 giugno 2021 da CiviBank e dall’Offerente medesimo, il dialogo avviato dai vertici delle due banche riguardava solo lo sviluppo di potenziali future collaborazioni industriali e/o strategiche nell’ottica del mantenimento dell’indipendenza e dell’autonomia delle due realtà, con l’obiettivo del reciproco rafforzamento. Il Consiglio di Amministrazione ha ulteriormente confermato l’impegno della Banca nell’azione per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel proprio piano strategico.