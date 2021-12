73°anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

"Oggi è il 73 anniversario dell'emanazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo documento costituisce una pietra miliare nell'impegno per i diritti umani e civili. Ma la strada da compiere è ancora lunga. I migranti sono i testimoni delle più terribili violazioni lungo tutti i paesi della loro odissea; la donna è ancora discriminata; l'identità di genere non è riconosciuta. Non dobbiamo dimenticare nemmeno le vicende di Regeni e quella di Zaki, a noi tanto vicine. E infine ricordo che nella legislazione italiana non è ancora assicurato a tutti i nati in Italia il diritto di registrazione alla nascita, se i genitori non hanno il permesso di soggiorno. Auspico che

la battaglia civile guidata da Augusta De Piero e tanti di noi possa presto rimuovere questa macchia nella nostra legislazione.” Ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.