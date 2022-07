Cividale, gran finale per “Un prato in piazza”: domani il concerto di Federico Poggipollini –il chitarrista di Ligabue– in duo con Alberto Linari

Gran finale per “Un prato in piazza” in Foro Giulio Cesare a Cividale, il nuovo progetto organizzato da The Groove Factory, con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli. Dopo nove giorni di proposte culturali, intrattenimento, occasioni di incontro e momenti di svago all’aria aperta all'interno di una cornice cittadina di prestigio, domenica 10 luglio si chiude la nuova e innovativa manifestazione accolta favorevolmente da un numeroso pubblico. Alle 21.00 Federico Poggipollini, il chitarrista di Ligabue, in duo con Alberto Linari (tastierista Loredana Bertè) proporrà il suo ultimo album “Canzoni Rubate”, un progetto di ricerca e di grande amore nei confronti della musica: 17 brani tra cui 9 cover, 1 inedito e 7 brani strumentali originali. Le gran parte dei brani scelti sono risalenti soprattutto al decennio tra fine anni ’70 e fine anni ’80 e con un occhio di riguardo verso la scena progressive; selezionati dopo un lungo studio puntato sulla ricercatezza degli arrangiamenti e sulla vicinanza dei testi con i giorni nostri; composizioni ricche ed energiche rimaneggiate con cura e attenzione. Nel corso della domenica, dalle 15.30, anche lo spettacolo teatrale d’animazione e di burattini di Cosmoteatro, il Gelato Bimbi e il Trucca Bimbi. Come per tutto il periodo della kermesse, anche domenica si potranno degustare birre artigianali grazie ad un chiosco attrezzato e lo speciale e inedito gusto "prato" della Gelateria Marco Ietri; la Storica S.O.M.S.I. Cividale del Friuli lascerà aperte le porte del suo “Itinerari Operai” per essere liberamente accessibile alla visita gratuita. “Un prato in piazza” è organizzato da The Groove Factory con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli, media partner Radio Gioconda.