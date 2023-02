Cividale: Transizione energetica, rigenerazione territoriale e partecipazione popolare al centro di un’incontro promosso dal Patto per l’Autonomia

Transizione energetica, rigenerazione territoriale e partecipazione popolare al centro dell’incontro promosso dal Patto per l’Autonomia giovedì prossimo 23 febbraio a Cividale nel salone della Somsi . “L’energia è un’opportunità per tutti”, questo il titolo dell’evento promosso dal Patto per l’Autonomia per riflettere sui temi della transizione energetica, della rigenerazione territoriale e della partecipazione popolare. L’incontro sarà introdotto e moderato da Elisabetta Basso, presidente del Patto per l’Autonomia, candidata alla carica di consigliera regionale. Interverranno Emilio Gottardo di Legambiente Friuli-Venezia Giulia, Sandro Fabbro dell’Università di Udine, Elisa Tomasinsig di eFrame Srl ed Emanuela Gorgone, consigliera comunale di Cividale. Conclusioni di Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia, candidato alla Presidenza della Regione. L’ingresso è libero.