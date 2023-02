Lo Sbaracco di Confcommercio in provincia di Udine: aderiscono 115 aziende. Nel capoluogo i negozi coinvolti nell’iniziativa del 25 febbraio sono 54. «Un ottimo risultato». Il presidente di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon commenta con soddisfazione il numero delle adesioni allo Sbaracco nel capoluogo friulano e negli altri comuni che parteciperanno all’iniziativa il prossimo 25 febbraio.

«Contiamo 54 aziende che parteciperanno in città a questo “fuoritutto” – fa sapere Tollon – e circa 115 in provincia: i consumatori si vedranno scontare fino all’80 per cento articoli di abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori». Nel dettaglio, Udine conta appunto 54 adesioni, Tolmezzo 23, San Daniele 11, Latisana 10, una decina a Codroipo, Villa Santina 4 e si aggiungono Gemona, San Vito di Fagagna e Ragogna con una azienda. La novità, ricorda Tollon, è legata al fatto che per la prima volta durante la stagione invernale Confcommercio Federmoda Fvg ha lanciato la data unica regionale, appunto il 25 febbraio, con negozi di oltre venti comuni che apriranno i magazzini e proporranno articoli da non perdere, molti dei quali di grandi brand, con sconti di straordinaria importanza.