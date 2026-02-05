Civiform di Cividale un nuovo corso di animazione turistico-sportiva

Formare i professionisti di turismo di domani, capaci di coniugare accoglienza, sport, animazione e valorizzazione del territorio secondo un approccio slow e sostenibile. È questo l’obiettivo del nuovo indirizzo formativo attivato dal Civiform di Cividale del Friuli, che da settembre, nella sede di viale Gemona, avvierà il corso quadriennale per Tecnico dei servizi di animazione turistica, sportiva e del tempo libero, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Il corso verrà presentato ufficialmente a tutti gli interessati o semplici curiosi domani, venerdì 6 febbraio alle ore 18.00 nella sede di Cividale di Civiform, in Viale Gemona 5. L’accesso è libero e senza impegno, ed è consigliato prenotarsi al link: https://forms.gle/gxvEJFbAiy3bMkpr9

“Il percorso nasce in risposta a una domanda sempre più forte del territorio, che guarda a un turismo attento all’ambiente, alle relazioni e alla qualità dell’esperienza – ha spiegato la direttrice dell’Ente Chiara Franceschini – Non più solo intrattenimento, ma progettazione consapevole di attività culturali, sportive e ricreative, capaci di valorizzare paesaggio, storia, enogastronomia e identità locali, promuovendo una fruizione autentica delle destinazioni.”

Il corso, della durata di quattro anni, forma figure professionali altamente versatili, in grado di operare in contesti diversi: associazioni turistiche e sportive, villaggi turistici, strutture ricettive, imprese culturali e di spettacolo, fino al turismo congressuale e fieristico. Gli sbocchi occupazionali dopo il diploma professionale spaziano dall’animazione per bambini, ragazzi e adulti alla gestione di eventi, attività outdoor e iniziative di promozione territoriale.

Accanto a una solida cultura di base, il percorso offre l’acquisizione di competenze settoriali specifiche, permettendo agli allievi di coltivare passioni e talenti, in particolare per lo sport e le attività all’aria aperta. Non a caso, il percorso vede la collaborazione di UEB Gesteco Cividale, il cui Presidente e fondatore Davide Micalich ha detto “Civiform ci ha sottoposto un progetto che ci è piaciuto immediatamente: l’obiettivo è formare i ragazzi offrendo loro un percorso scolastico serio senza limitare le loro ambizioni sportive. Un percorso scolastico in grado di combinare lo sviluppo culturale e l’impegno nello sport”. Parte delle lezioni si svolgerà fuori dall’aula tradizionale, secondo il modello della didattica diffusa, che utilizza il territorio e luoghi deputati allo sport come luoghi di apprendimento.

Nel dettaglio, gli studenti impareranno non solo a ideare e condurre interventi ricreativi, culturali e sportivi, ma anche a gestirne ogni fase: dalla pianificazione alla realizzazione, dalla creazione dei materiali promozionali alla comunicazione sui canali digital e social, fino all’organizzazione logistica degli eventi. Un approccio fortemente pratico, che unisce innovazione e competenze tipiche dell’animazione con l’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Tra i requisiti richiesti spiccano entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e predisposizione al contatto con le persone, insieme a curiosità, apertura verso altre culture e passione per il mondo outdoor.

Il corso è gratuito, così come la frequenza, perché finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività di IeFP. È rivolto sia ai ragazzi in uscita dalla scuola media, sia a chi, già iscritto a una scuola superiore, desidera intraprendere un percorso più pratico e orientato a turismo e sport. Ragazzi, famiglie e docenti interessati possono partecipare all’evento del 6 febbraio, o contattare la sede di viale Gemona per prendere appuntamento con i referenti del corso. Restano infatti sempre aperte le iscrizioni per questo nuovo percorso, ma anche per gli altri indirizzi formativi della sede: cuoco, panettiere pasticcere, grafico, informatico, acconciatore, estetista, elettricista e cameriere di sala e bar. Per prenotare un appuntamento si può contattare il numero: 0432.705811 o andare sul sito civiform.it