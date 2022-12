Claut (Pn): in arrivo un maxi intervento sulle malghe di proprietà del Comune

Nuova linfa per le malghe e i rifugi della Valcellina: grazie ad un contributo di 120 mila euro, l’amministrazione comunale di Claut ha deciso di realizzare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni edifici malghivi di sua proprietà. Le opere sono rivolte a conservare e valorizzare i fabbricati, mantenendo le loro caratteristiche intrinseche e promuovendone lo sviluppo. Gli edifici individuati per l’intervento sono Casera Casavento, Casera-Rifugio Pradut e il Mulino di Lesis. In particolare, quest’ultimo verrà destinato alla promozione turistica e diventerà un punto di riferimento per gli escursionisti e gli appassionati delle nostre montagne. Il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio malghivo è stato approvato concordando gli interventi con i gestori degli edifici: si tratta di un passo importante verso la conservazione e il rilancio di questi edifici storici e delle loro tradizioni. “Siamo orgogliosi di poter realizzare questi interventi su alcuni dei nostri edifici storici più importanti” ha commentato il sindaco di Claut, Gionata Sturam. “La conservazione e valorizzazione del patrimonio malghivo è fondamentale per preservare le nostre tradizioni e per promuovere lo sviluppo turistico della nostra comunità. Invito tutti a visitare e scoprire le bellezze delle nostre casere”.