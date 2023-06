Cluster Arredo e Legno Servizi, successo della 1° edizione di “Foresta in valle”

Oltre 300 amanti del bosco e appassionati di legno sono accorsi da tutta Italia alla prima edizione di “Foresta in valle”, la due giorni organizzata da Legno Servizi e Cluster Arredo Fvg – col supporto della Regione Fvg e il patrocinio della Comunità di Montagna del Natisone e Torre – a San Leonardo, nel cuore delle Valli del Natisone. Dai convegni di sabato sul tema con relatori internazionali di boschi, foreste, legno e impresa, che hanno arricchito il dibattito con contributi tecnici e scientifici di alto livello, alle iniziative folokloristiche di domenica, l’evento ha visto il comparto farsi portavoce della necessità di una gestione di modello forestale in cui la parola d’ordine è “gestire per proteggere”. “Come Legno Servizi – commenta il presidente Mirco Cigliani – siamo a fianco delle imprese per lavorare in questa direzione, esprimendo la volontà di essere parte attiva di un cambiamento”. “Dopo questo evento è ancora più chiara la consapevolezza che solo tramite una gestione attiva del nostro patrimonio forestale, che prevede in primis la pianificazione del taglio e la sua esecuzione a regola d’arte, si portano nuove economie e benessere nelle zone prealpine del FVG – dichiara Carlo Piemonte, direttore Cluster Arredo, che assieme a Legno Servizi ha lavorato per evento fianco a fianco assieme alle associazioni delle valli del Natisone -. Il progetto “Foresta in valle” evidenzia come il tema della valorizzazione del legno delle nostre valli in aree prealpine sia ancora tutto da scoprire”. La gestione forestale attiva è quindi la chiave per proteggere i boschi, per sviluppare le realtà locali, per dare lavoro a una importante fetta della popolazione delle aree alpine e prealpine. Non a caso l’evento si è tenuto nel comune con la più alta concentrazione di imprenditori boschivi della regione: circa una dozzina le ditte locali che tagliano e commercializzano il legno, fornendo legname di riscaldamento in tutta la regione. “Foresta in valle” ha voluto quindi far conoscere il loro lavoro e le nuove tecnologie per le utilizzazioni boschive – osserva il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro -, ma anche rappresentare le sfide in corso, le modalità di esecuzione dei lavori in sicurezza e molto altro”. Molto apprezzata dai visitatori la divertente gara sull’’antico mestiere del taglialegna per l’assegnazione del primo trofeo “Boscaiolo in valle”, vinto da Micheal del Pin: quattro atleti italiani di Timbersport, tra cui il campione nazionale in carica, si sono sfidati in tre prove con ascia, segone e motosega da competizione. Mentre la giornata di domenica è stata incentrata da giochi e animazione per bambini, laboratori, dimostrazioni, percorsi naturalistici e botanici, sabato ha visto la presenza di numerosi esperti alla “Conferenza Internazionale sulle foreste transfrontaliere”, chiusa dall’assessore regionale Stefano Zannier. “Le foreste vanno salvaguardate non abbandonandole. Una corretta fruizione e utilizzazione ne esalta il valore naturalistico e anche economico. Guardando ai volumi delle foreste e alla costante crescita della massa boschiva – sottolinea l’assessore -, si notano ampi spazi per aumentare il prelievo legnoso a favore di produzioni a maggior valore aggiunto, lasciando solo alla fine del ciclo quelle destinate all’energia. Quindi pianificazione forestale prima di tutto, e poi utilizzazione, verso un modello che vada oltre la gestione per uso energetico”.