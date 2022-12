Coalizione alternativa a Fedriga: Alleanza Verdi – Sinistra e Open FVG chiedono per verificare le condizioni di un ingresso del Movimento 5 stelle

Il 2-3 aprile si vota in Friuli Venezia Giulia e l’approssimarsi di tale scadenza impone scelte e decisioni tempestive. Dopo aver partecipato al tavolo per la costruzione di una coalizione elettorale con PD, Articolo 1, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Civica FVG , Open, + Europa in cui si è discusso della costruzione di un campo largo regionale in un clima propositivo e di confronto diretto, è nostra opinione, come Alleanza Verdi, Sinistra Italiana e Possibile, che sia essenziale favorire l’apporto di altre forze politiche al tavolo di confronto, per arricchire un programma di coalizione e costruire un’alternativa vera e credibile a quella forza di destra che sta governando la nostra Regione. Pertanto riteniamo sia necessario mantenere aperto il dialogo con il M5S, assente finora dagli incontri, confrontandoci nel merito con le loro proposte che trovano già ampia convergenza nel centrosinistra. La loro partecipazione darebbe un indiscutibile segnale ai cittadini su quale sia il necessario fronte di alternativa al centrodestra. Il virtuoso modello lombardo, una coalizione tra centrosinistra e M5S, dimostra che unirsi é possibile. Per questo, senza ulteriori indugi, abbiamo chiesto a tutti un incontro da realizzarsi nei prossimi giorni.