Coalizione De Toni sindaco, domani iniziativa pubblica: “I pilastri della sostenibilità economica: quale futuro per Udine”

Una città che, in qualche modo, «appare come un podista fermo, che cammina. Mentre gli altri, quelli con cui ci dovremmo confrontare, hanno ripreso a correre. Ciascuno facendo leva sui propri punti di forza, ma anche aprendosi al confronto con nuovi modelli, e con le opportunità che la nostra contemporaneità, l’epoca del digitale, dell’informazione, dello scambio, dell’innovazione, possono dare». Ma anche «l’annoso tema riguardante la vocazione di Udine, da una città emporiale che non c’è più fino all’allarmante numero di attività commerciali che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni». Partono da qui le premesse per l’incontro organizzato dalla coalizione che sostiene Alberto Felice De Toni alle prossime consultazioni comunali. Un appuntamento, intitolato “I pilastri della sostenibilità economica” e in programma domani, martedì 7 marzo alle 17.30 in sala Madrassi di via Gemona 66 a Udine, a cui prenderanno la parola esperti e amministratori, oltre a candidati e lo stesso De Toni. A introdurre l’incontro saranno Paolo Ermano, docente di Economia internazionale all’ateneo friulano e Michele Lisio, coordinatore Laboratorio economia del Pd di Udine, entrambi candidati a sostegno di De Toni. Ad entrare nel vivo dei temi al centro del dibattito, poi, Roberto Grandinetti, docente di Marketing all’università di Padova ed Elisabetta Bozzarelli, assessora alle Politiche giovanili, Cultura e Turismo del Comune di Trento. Ma ad intervenire saranno anche, prima delle conclusioni finali affidate a De Toni, Renzo Marinig, già presidente del Cosef- Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli e del consigliere regionale Franco Iacop. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.