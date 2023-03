Comunità di montagna della Carnia: Incontro sulle opportunità a favore dello Sviluppo Rurale 2023-2027

Appuntamento il 9 marzo, dalle ore 14.30 alle 16.30, presso la sala convegni della Comunità di montagna della Carnia per un incontro di approfondimento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia sulle possibilità di supporto previste dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella programmazione 2023-2027. Relatori dell’incontro i referenti dell’Autorità di gestione regionale FVG, che illustreranno alle aziende agricole, agroalimentari e forestali le opportunità offerte a livello europeo, nazionale e regionale al settore primario, a cui verranno destinati circa 160milioni di euro entro la fine del 2025. L’appuntamento si inserisce nell’ambito di una serie di incontri che la Regione ha promosso sul territorio per condividere i contenuti del “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, il documento recentemente approvato che analizza e traccia il quadro delle azioni per lo sviluppo rurale regionale nel quinquennio. Nel nuovo modello proposto (New delivery model), l’Unione Europea ha richiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Strategico nazionale in cui declinare concretamente gli obiettivi principali che prevedono la promozione di un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine e, al contempo, rafforzi il tessuto socio-economico delle aree rurali. Inoltre, l’UE ha invitato a sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, l’azione per il clima e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell’UE, compresi gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi. La Comunità di montagna della Carnia, in linea con le finalità perseguite e facendosi portavoce delle istanze delle aziende distribuite sul territorio, si è resa disponibile ad ospitare e promuovere l’incontro che si svolgerà presso la sede in via Carnia Libera 1944, 29 Tolmezzo. Per informazioni sull’incontro: svilupporurale@regione.fvg.it