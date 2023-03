Ottimizzare le prestazioni produttive: il Gruppo Calzedonia lancia la sfida ai futuri ingegneri gestionali di Udine

La gamification applicata all’apprendimento stimola il coinvolgimento, favorisce la creatività, premia il lavoro di squadra. Da molti anni è al centro del corso di Sistemi Informativi Aziendali, dove il docente Fabio Candussio propone agli studenti di ingegneria gestionale di Udine uno speciale “laboratorio”, intrecciando i temi formativi a situazioni reali tratte dal mondo del business. I futuri ingegneri, divisi in squadre secondo la tecnica dei giochi di ruolo, anche nel 2023 saranno così chiamati a dare forma e contenuto alle proprie capacità di analisi innanzi alle sfide competitive raccontate in aula da manager di importanti realtà industriali. Lo scorso anno il caso fu rappresentato da De’Longhi, seguendo un percorso che dal 2017 ha portato i futuri ingegneri a confrontarsi con le dinamiche organizzative e con le decisioni strategiche del Gruppo Morato, di Lima Corporate, di Pirelli, dei Consorzi Agrari di Udine, Treviso e Belluno, di Ceramiche del Conca. La nuova competizione si impreziosisce ora con il Gruppo Calzedonia, realtà internazionale che distribuisce i propri prodotti con i Brand Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé, Signorvino in oltre 50 paesi, gestendo una rete di vendita di 5.300 negozi (3.000 all’estero) ed impiegando circa 40.000 dipendenti. Ma, per gli studenti di Udine, il Gruppo Calzedonia sarà soprattutto “The Manufacturing Game”, un’occasione per confrontarsi con il management aziendale sulle prestazioni di efficienza, efficacia e flessibilità di alcuni plant produttivi esteri del Gruppo e mettendosi alla prova elaborando soluzioni innovative. Per il team che si distinguerà maggiormente nell’attività di laboratorio, ci sarà un riconoscimento speciale. Per l’Università di Udine, invece, è l’ennesima conferma sulla qualità e originalità dell’offerta formativa che si riflette in momenti di condivisione, dialogo e interazione con realtà significative come il Gruppo Calzedonia.