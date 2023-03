Coldiretti Fvg a convegno sui cambiamenti climatici. Palesemente sponsor del presidente Fedriga e del centrodestra

L’agricoltura e i cambiamenti climatici. È il titolo del convegno promosso da Coldiretti del Friuli Venezia Giulia in Sala Ajace a Udine, lunedì 20 marzo a partire dalle 10.30. Spiace dirlo ma che una associazione di categoria si presti così smaccatamente a sostenere in piena campagna elettorale uno dei candidati appare una sgrammaticatura considerevole. «Le previsioni non sono positive – spiega il direttore regionale della Coldiretti Cesare Magalini riferendosi all’ambiente –. Il convegno vuole approfondire queste tematiche in una regione che pure negli ultimi mesi ha vissuto lunghi periodi di siccità. Ad oggi stiamo riscontrando una situazione difficile che segue un 2022 critico per carenza di precipitazioni». L’incontro sarà aperto dai saluti del delegato confederale Coldiretti Fvg Giovanni Benedetti, del sindaco di Udine Pietro Fontanini, del consigliere regionale Alberto Budai e dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier. Moderati dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, seguiranno gli interventi di Rosanna Clocchiatti, presidente dell’associazione Consorzi di Bonifica Fvg, Angela Bortoluzzi, presidente Condifesa Fvg, Anna Turato, delegata regionale Giovani Impresa Fvg. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Che dire una bella iniziativa elettorale mascherata con tutti gli ingredienti, del resto così è con lo slogan “Io sono (il) Friuli Venezia Giulia”.