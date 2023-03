Ospedali: Celotti (Pd), rafforzare funzioni di base

“Preoccupa l’idea di Fedriga di specializzare gli ospedali di base, oltre allo spostamento delle risorse dal pubblico al privato. Se insistiamo su questa via, magari come alternativa al rafforzamento delle funzioni di base, modello ospedale di Palmanova, ci ritroveremo senza questo né quello”. Lo afferma Manuela Celotti, sindaca di Treppo Grande (Udine) e candidata Pd in Consiglio regionale, in merito alle dichiarazioni rese da Fedriga agli ordini delle professioni sanitarie sulla volontà di voler puntare sulla specializzazione degli ospedali territoriali. “Gli ospedali di base devono prima di tutto garantire le funzioni di base – spiega la sindaca – come il Pronto Soccorso, la medicina interna, la chirurgia, l’area diagnostica e l’area materno infantile, altrimenti non possono rispondere ai bisogni di salute della propria comunità territoriale di riferimento”. “Un ospedale di base può anche ospitare delle eccellenze ma – puntualizza Celotti – la sua prima funzione è di garantire i servizi sanitari fondamentali alle persone che vivono sul territorio ed è proprio su questo secondo elemento che le scelte degli ultimi 4 anni, regionali e aziendali, sono maggiormente criticabili. Alcuni effetti sono sotto gli occhi di tutti: il rapporto fra i cittadini e posti letto continua a essere troppo basso e le attività chirurgiche vanno a rilento perché i posti di chirurgia vengono occupati dai pazienti di medicina”.

“Dobbiamo far diventare gli ospedali di base il perno del sistema ospedaliero aziendale e – ribadisce l’esponente dem – mettere mano con urgenza alla riorganizzazione della medicina territoriale. Bisogna invertire la rotta prima che sia troppo tardi”.