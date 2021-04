Coldiretti Fvg: soddisfazione per il via libera del Consorzio Agrario Fvg alla valutazione del progetto Cai

Coldiretti del Friuli Venezia Giulia esprime soddisfazione per l’approvazione da parte dell’assemblea del Consorzio Agrario Fvg della delibera programmatica di partecipazione al progetto Consorzi Agrari d’Italia (Cai).« Si tratta dell’avvio di un percorso che punta a sfruttare le sinergie di un grande polo di riferimento per centinaia di migliaia di aziende, promosso da Coldiretti a sostegno dello sviluppo e della competitività dell’agricoltura italiana – commenta il delegato confederale in Fvg Giovanni Benedetti –. Il Cai è una piattaforma che, grazie alle economie di scala, può consentire di offrire ai produttori, a prescindere dalle dimensioni d’azienda, mezzi tecnici a prezzi più convenienti, ed è soprattutto un grande hub per l’innovazione: dal seme al cibo di qualità, dai servizi per l’agricoltura di precisione alle agroenergie e alla sostenibilità ambientale».

Da parte della Coldiretti Fvg anche «un sentito ringraziamento per l’apprezzato lavoro svolto negli anni dalla direttrice uscente Elsa Bigai, professionista che ha guidato negli anni, con competenza e passione, il Consorzio Agrario regionale».