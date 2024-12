Coldiretti Pordenone: donne per le donne, Sabato 7 dicembre la presentazione delle iniziative al mercato di Campagna Amica

Il mercato di Campagna Amica Pordenone (via Roma, 4), è stato scelto dalle donne della Coldiretti per presentare, sabato 7 dicembre alle 11, due iniziative. La prima riguarda un’etichetta parlante che sarà aggiunta ai prodotti agricoli delle aziende gestite dalle imprenditrici agricole e che ha la finalità di sensibilizzare e far conoscere l’attività del Centro antiviolenza Voce Donna. La seconda iniziativa è la presentazione di un calendario realizzato grazie a un’idea di Mirko Turchet, apicoltore, con le “donne del miele” foto del fotografo Paolo Ciot, (tranne marzo, donato dalla fotografa Costanza). Lo scopo è quello di raccogliere fondi. Parte del ricavato andrà a sostegno del centro antiviolenza voce donna di Pordenone.

“Siamo orgogliose -ha commentato Francesca Muner responsabile di Donne Coldiretti Pordenone- di aver dato il via a questa collaborazione con Voce donna e con le altre associazioni di categoria. Abbiamo creato -continua Muner- una grande onda rosa per aiutare le donne in difficoltà e dare le corrette informazioni su come chiedere aiuto. L’etichetta -spiega la responsabile- sarà applicata sui nostri prodotti agricoli ed è realizzata dalle donne per le donne con il nostro motto: Coltiviamo il rispetto”.

Sabato, al mercato di Campagna Amica, sarà allestito uno spazio dedicato, con i prodotti delle imprenditrici agricole che hanno aderito al progetto. Sarà inoltre messo a disposizione il calendario delle “Donne del miele” e i biscotti Cuore realizzati da Ascom in occasione della Giornata del 25 Novembre.

Al Mercato e negli spacci agricoli delle aziende Coldiretti che hanno aderito, saranno anche disponibili le brochure con tutti i numeri utili in caso di necessità distribuite da Ascom all’interno del progetto “Violenza di genere. Come chiedere aiuto”.