Malborghetto – Valbruna (Ud): Al via il secondo fine settimana dedicato ai golosi laboratori delle tradizioni natalizie

Malborghetto – Valbruna (Udine) – Proseguono gli appuntamenti con “Advent Pur”: il romantico sentiero che permette di vivere al meglio la magia del Natale tra installazioni artistiche, laboratori di biscotti, romantici viaggi in carrozza e il tradizionale calendario monumentale dell’Avvento.

“ADVENT PUR” È TRADIZIONE

Dopo il successo della scorsa settimana, anche durante questo weekend proseguono gli eventi scanditi dal calore delle lanterne. Sabato e domenica, insieme al sentiero che i più piccoli possono percorrere anche comodamente seduti su slittini e bob, non mancheranno gli appuntamenti ospitati presso il villaggio dell’Avvento. Spazio sarà riservato ai presepi artigianali, ai racconti dedicati ai bambini, alle musiche e ai canti tradizionali attorno al fuoco e alla luce del grande albero di Natale.

I LABORATORI DEL SOLSTIZIO D’INVERNO

Le luminarie che hanno iniziato a illuminare le vie dei paesi e gli interni delle case con gli alberi ormai addobbati, hanno dato il via ufficiale al conto alla rovescia verso il Natale. E quello che sta per arrivare è il fine settimana che “Advent Pur” dedica ai laboratori, per potersi immergere totalmente nel clima natalizio che, giorno dopo giorno, si fa sempre più intenso. Il primo appuntamento con i “Laboratori del Solstizio d’inverno” ci sarà già domani con una speciale attività legata a una delle tradizioni più importanti della Valcanale: l’arrivo di San Nicolò e dei Krampus. “Aspettando San Nicolò e i Krampus” è, infatti, il primo laboratorio che si svolgerà dalle 16.00 alle 17.00 presso Casa Oberrichter a Malborghetto. Un laboratorio creativo gratuito dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni in cui verrà anche raccontata la tradizione. Il giorno dopo sarà la volta di un altro simbolo molto importante per l’intera valle: le decorazioni natalizie. Le sale del Palazzo Veneziano di Malborghetto ospiterà, dalle 15.00, un laboratorio dedicato agli adulti in cui potremo imparare a realizzare le caratteristiche Weihnachtlicher Tuerkranz, le ghirlande natalizie da appendere alla porta di casa quale buon auspicio per l’arrivo del Natale e le Weihnachtlicher Tischschmuck per abbellire la tavola natalizia.

QUANTO È DOLCE IL NATALE

Infine quattro appuntamenti per rendere ancora più dolce il Natale. Il 7, l’8, il 14 e il 15 dicembre sarà la volta dell’Hotel Saisera che ospiterà probabilmente il laboratorio più atteso: quello dedicato ai Keks i caratteristici biscotti della tradizione. Dalle 14.00 alle 17.00 Marion, carinziana doc, e la sua aiutante Laura, sveleranno i segreti per realizzare degli autentici keks austriaci da regalare agli amici o da gustare con una fumante tazza di the. Tutti i laboratori sono su prenotazione e gli ultimi due hanno un costo di 25 euro a persona. Per info www.visitvalcanale.it

ADVENTSKALENDER PER RITORNARE BAMBINI

Come da tradizione, non può mancare neppure il quotidiano appuntamento con il calendario monumentale dell’Avvento, ospitato sulla facciata del Palazzo Veneziano di Malborghetto. Dal 5 dicembre le finestre dell’elegante edificio cinquecentesco si trasformeranno in un grande Adventskalender che – giorno dopo giorno – “svelerà” i soggetti classici delle tradizioni locali e le immagini dell’iconografia natalizia. Fino a Capodanno ogni giorno si potrà assistere alla “magica” metamorfosi delle finestre dell’edificio grazie alle vetrofanie retro illuminate illustrate dall’artista Pietro Nicolaucich con immagini realizzate a metà strada tra il fumetto e la vetrata gotica.

CONCERTI E APPUNTAMENTI

Oltre all’emozionante appuntamento con San Nicolò e i Krampus, Malborghetto e le sue frazioni offrono una serie di concerti dedicati alle atmosfere natalizie. Il 14 dicembre alle ore 10.30 al Palazzo Veneziano, l’appuntamento è con “Il mio primo concerto” spettacolo interattivo per bambini fino ai 36 mesi per un momento di condivisione e immersione nella musica a cura della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste. Lo stesso giorno, alle 15.00, “Pigiama Party” con spettacolo musicale interattivo per bambini dai 3 ai 7 anni. Domenica 15 dicembre, alle 20.00, “Moj Natale”, concerto del coro femminile Igo Gruden & Vokalna skupina Vihar e del gruppo maschile Vihar nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Ugovizza. Altri concerti si terranno poi tra Malborghetto e Bagni di Lusnizza dalla metà di dicembre a fine mese.

ASPETTANDO “ADVENT PUR” A VALBRUNA

Mentre attendete l’apertura “ufficiale” di “Advent Pur”, non dimenticate che ogni weekend il paese di Valbruna si animerà con spettacoli e vari appuntamenti. Questa domenica, dalle 14.30 alle 15.30 presso l’Hotel Valbruna Inn, “Musiche natalizie tradizionali e dal mondo” con gli AccorDòs (Sara Rigo e Alessio De Franzoni). Il 15 dicembre dalle 14.30 alle 15.30 nella chiesa di Valbruna, il coro Barbara Bernardinis di Udine vi attende con “Natale per voi – Natale con voi”. Per gli amanti delle passeggiate, da non perdere “Passeggiata tra le candele dell’Adventskranz” appuntamento per i prossimi due sabato con ritrovo alle ore 10.30 nei pressi dell’alimentari “Fiorini” di Valbruna per fare quattro passi lungo il paese con la narrazione della storia delle candele dell’Avvento. Domenica 8 dicembre con ritrovo sempre alle ore 10.30 nei pressi dell’alimentari “Fiorini” di Valbruna, spazio alla cultura con “Sulle vie di Julius Kugy” con la guida storia Davide Tonazzi e Maurizio Bait. L’appuntamento sarà riproposto anche il 21 dicembre con le stesse modalità. Tutte le uscite non richiedono prenotazione e sono gratuite.

IL PERCORSO

“Advent Pur”, il facile percorso dell’Avvento immerso nella meraviglia dei boschi di Valbruna, vi attende con la sua magia ancora per tre fine settimana. Un luogo emozionante che potrà essere percorso dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) dotandosi, per chi lo vorrà, di una speciale lanterna (a noleggio su cauzione a dieci euro), trainando i bambini più piccoli su un comodo slittino o un bob (a noleggio a cinque euro), in maniera gratuita per i residenti e per i piccoli fino ai 5 anni. Il ticket per i bambini dai 6 ai 13 anni il costo sarà di 4 euro, di 6 euro per gli altri.

SALTA LA FILA

I biglietti sono acquistabili direttamente all’ingresso del sentiero, ma prosegue anche quest’anno la collaborazione con Do It Yourself, speciale servizio di prevendita ticket, dove sarà possibile usufruire del servizio “salta la fila”. Basterà collegarsi alla piattaforma DIY Ticket all’indirizzo www.diyticket.it o scansionare l’apposito QR Code e acquistare direttamente il proprio biglietto on line.

“Advent Pur” è realizzato dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “Il Tiglio Valcanale” e con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale, Visit Valcanale e l’associazione “Valbruna, il paese delle rondini” APS.