Comitato di Porpetto “No Polo Logistico – Difendiamo il territorio” domani in audizione in IV Commissione Fvg

Dopo le due assemblee molto partecipate di Porpetto e di Castello, i membri del Comitato “No Polo Logistico – Difendiamo il territorio” insieme a cittadini e sostenitori, parteciperanno domani 19 febbraio alle ore 14.30 all’Audizione presso il Palazzo della Regione in piazzale Oberdan 6 a Trieste su invito del Presidente della 4° Commissione Permanente Alberto Budai. Saremo presenti già dalle 13.30 per esprimere il nostro dissenso all’assalto speculativo al nostro territorio e per informare i convenuti.

Questo il volantino diffuso dal Comitato alla popolazione: