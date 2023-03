Comitato per il ripristino della linea ferroviaria Casarsa-Pinzano. Obiettivo il ripristino della linea ferrata

Il Comitato Culturale per la valorizzazione delle linee ferroviarie dismesse, con particolare attività per il ripristino dell’ex tratta ferroviaria Casarsa-Spilimbergo-Pinzano, sta incontrando, attraverso le sue delegazioni appositamente costituite, i sindaci dei territori, attraversati dalla infrastruttura ferroviaria, per sensibilizzarli e informarli sulla sua potenzialità, in merito alla possibilità di ripristinare la ferrovia, inaugurata nel lontano 1893 e dismessa dalle Ferrovie delle Stato nel 1987.

La linea ferroviaria è ora di proprietà regionale e dovrebbe ritornare in esercizio per decisione della Regione Autonoma FVG, ma soprattutto con l’interessamento consapevole e partecipe dei Comuni attraversati dall’infrastruttura. Il Comitato Culturale ritiene che per dare un forte impulso alla riattivazione della tratta ferroviaria capofila dei comuni dovrebbe essere quello di Spilimbergo, anzitutto per l’interesse economico e sociale che il treno porterebbe alla città del mosaico e in secondo luogo per uniformarsi doverosamente agli orientamenti green della nuova politica dei trasporti, nazionale ed europeo.

Il Comitato rileva che la ferrovia Casarsa-Spilimbergo-Pinzano, con l’esistente prosecuzione a Gemona, favorisce gli interessi economici della destra Tagliamento, in armonia e simbiosi con il Consorzio Industriale di San Vito al Tagliamento, delle Z.I. di Spilimbergo e in particolare lo scalo container dell’Interporto, che è in piena attività e con programmata espansione.

Il Comitato si augura che i sindaci ascoltino con attenzione e interesse le riflessioni che sono state più volte comunicate dalla stampa e in alcuni casi portate loro sui tavoli municipali dalle delegazioni del Comitato stesso. Certamente i sindaci si riserveranno una fase di riflessione per lasciare spazio a un confronto con i portatori d’interessi delle attività economiche, imprenditoriali e commerciali dei territori attraversati dalla linea ferroviaria.

Il Comitato per la riattivazione della Ferrovia Casarsa-Spilimbergo-Pinzano proseguirà gli incontri con i sindaci e con un’attività formativa presso Enti Pubblici e di business, in merito ai vantaggi economici di una linea ferroviaria che andrà a collegare tutta la Destra Tagliamento ai mercati del nord e dell’est Europa ma anche a quelli italiani e dell’UE.