Etica del gusto incontra gli studenti di tutta la regione. Siglate due convenzioni per il supporto gratuito alle scuole

Continua a pieno ritmo l’attività di incontro di Etica del Gusto con le scuole professionali del settore della ristorazione della regione. Lunedì 20 sarà la volta dell’istituto professionale Paschini Linussio di Tolmezzo, le cui classi terze, dell’articolazione arte bianca e pasticceria, riceveranno la visita di Gianfranco Cassin, presidente dell’associazione Etica del Gusto. L’obiettivo dell’incontro è quello di spiegare agli studenti il valore della formazione e l’offerta, il tal senso, altamente professionalizzante, di Etica Academy, il centro di formazione avanzata, che ha sede a Pasian di Prato, nato su volontà e ad opera dell’Associazione Etica del Gusto , per mettere a disposizione degli addetti ai lavori, un percorso di specializzazione nei settori della pasticceria, panetteria, cioccolateria, gelateria e ristorazione. Tra fine febbraio e i primi giorni di marzo quasi 300 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di Cividale, di Trieste e di Udine hanno incontrato i referenti di Etica Academy. Gli studenti coinvolti hanno dimostrato grande attenzione e interesse verso i temi dell’alta formazione che l’associazione sta portando avanti negli ultimi anni in regione. “Sono momenti di incontro fondamenti per i nostri ragazzi che a breve saranno i professionisti del settore – dichiara Gianfranco Cassin, presidente di Etica del Gusto – ognuno di loro può, attraverso la nostra Academy, raggiungere livelli di preparazione molto alti. I nostri corsi, oltre a rilasciare un attestato di grande valore, offrono agli studenti la possibilità di inserirsi subito nel mondo del lavoro”. Soddisfazione per gli incontri è stata espressa anche dai professori e dai referenti delle istituzioni scolastiche, tra cui figura anche Civiform che, da anni, si avvale di Etica Academy per dare completezza e affinare un alto livello di preparazione all’interno del percorso formativo dei propri studenti. “Nel nostro settore la formazione è alla base della professione, da cui non si può e non si deve prescindere, per garantire un’offerta in termini di prodotto elevata e competitiva” spiega Gianfranco Cassin. Il prossimo 20 marzo, durante l’incontro che si svolgerà a Tolmezzo presso l’Isis Paschini Linussio sarà anche firmata un’importante convenzione tra Etica del Gusto e il mondo scolastico, la terza, con la quale l’associazione si mette a servizio gratuito dell’Isis di Tolmezzo per supportare la formazione scolastica dei ragazzi attraverso una serie di workshop che si svolgeranno nella sede di Etica e con i docenti di Etica Academy. Convenzione già siglata con Civiform e l’istituto Stringher di Udine.