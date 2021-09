Commessa da 10mln in Belgio per la Cimolai Architectural

Nuovo bel colpo per la Cimolai Architectural che si è aggiudicata i lavori per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio, disegnata dall'architetto Santiago Calatrava, una commessa del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di opere che rientrano nel piano di ammodernamento della stazione e prevedono l'impiego di circa 11.000 mq di vetrate isolanti sagomate piane e curve, balaustre e rivestimenti in alluminio che serviranno a dare un abito di "design" alla nuova struttura multimodale che collegherà due aree di Mons, attualmente disconnesse: l'area residenziale meno densa a nord con la città storica a sud. La Cimolai Architectural è un'azienda specializzata in facciate strutturali ed involucri architettonici complessi del gruppo Cimolai, nata dalla fusione di CS Facades e Cimolai ASC. La nuova opera ospiterà una stazione-passerella larga 15 metri e alta 16 metri al cui interno ci saranno servizi, un asilo nido, esercizi commerciali a disposizione degli oltre 100mila passeggeri settimanali previsti. La conclusione dei lavori è prevista per Marzo 2023. La commessa, caratterizzata da una grande complessità in fase progettuale ed esecutiva, conferma la continuativa collaborazione tra Cimolai e Santiago Calatrava, con cui il Gruppo ha già realizzato la stazione di Reggio Emilia o il World Trade Center Transportation Hub di New York, con geometrie complesse e ricercate. La partnership fa seguito a quella rinnovata di recente con Renzo Piano, con cui Cimolai Architectural sta realizzando il progetto Mareterra nel Principato di Monaco. Cimolai Architectural è già presente e in modo stabile e consolidato, nei mercati inglese e americano.