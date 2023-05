Commissioni Consiglio Regionale Fvg: Tutti gli eletti negli uffici di presidenza

A guidare la Prima commissione, chiamata a occuparsi di Bilancio e finanza, sarà ancora Alessandro Basso di Fratelli d’Italia, che già aveva presieduto l’organismo consiliare nella passata legislatura e ha ricevuto i 29 voti della Maggioranza, accompagnati da 18 schede bianche e 1 nulla. “È la mia prima volta da ripetente”, ha detto scherzosamente il neopresidente prima di dare il via alla votazione per i due vicepresidenti, uno dei quali assegnato alle Opposizioni come da regolamento. Il voto dei commissari ha stabilito che i vice di Basso saranno Elia Miani (Lega, 29 voti) per la Maggioranza e Andrea Carli (Pd, 19 voti) per le minoranze.

Il voto per il segretario ha premiato invece Carlo Grilli (Fedriga Presidente), che va a completare l’ufficio di presidenza. Gli altri componenti della Prima commissione sono Antonio Calligaris e Manuele Ferrari (Lega), Mauro Di Bert ed Edy Morandini (FP), Claudio Giacomelli (FdI), Andrea Cabibbo (Forza Italia), Francesco Martines e Diego Moretti (Pd), Massimo Moretuzzo ed Enrico Bullian (Patto-Civica Fvg), Serena Pellegrino (Avs), Furio Honsell (Open), Rosaria Capozzi (M5S).

Cambia invece guida la Seconda commissione, che si occupa in particolare di Attività produttive, commercio e agricoltura: il successore del leghista Alberto Budai è Markus Maurmair (Fratelli d’Italia), scelto dalla Maggioranza con 29 voti, accompagnati dalle 19 schede bianche della minoranza. A fare da vice saranno la consigliera leghista Maddalena Spagnolo (29 voti) e Massimiliano Pozzo del Pd (19). È stato infine eletto segretario Simone Polesello (FP, 26 voti). Gli altri componenti della Seconda sono Stefano Balloch (FdI), Stefano Mazzolini ed Edy Morandini (FP), Alberto Budai e Manuele Ferrari (Lega), Roberto Novelli (FI), Andrea Carli, Roberto Cosolini e Massimo Mentil (Pd), Marko Pisani (Ssk), Giulia Massolino e Massimo Moretuzzo (Patto-Civica), Serena Pellegrino (Avs), Rosaria Capozzi (M5S), Furio Honsell (Open).

La Terza commissione, che si occupa dei temi della Sanità spesso al centro del dibattito politico, ha scelto come presidente Carlo Bolzonello, consigliere del gruppo Fedriga Presidente, forte di 29 voti. È lui il successore del leghista Ivo Moras. Anche in questo caso i consiglieri di minoranza hanno scelto di lasciare bianca la scheda. I due vice di Bolzonello saranno Michele Lobianco (Forza Italia, 29 voti) e Simona Liguori (Patto-Civica, 19 voti). Segretario è stato invece eletto Claudio Giacomelli (FdI). Gli altri componenti della Terza sono Alberto Budai, Lucia Buna, Maddalena Spagnolo (Lega), Carlo Grilli, Moreno Lirutti (FP), Markus Maurmair (FdI), Manuela Celotti, Nicola Conficoni, Roberto Cosolini, Laura Fasiolo e Francesco Martines (Pd), Marco Putto (Patto-Civica), Furio Honsell (Open), Serena Pellegrino (Avs).

A guidare la Quarta commissione è stato chiamato Alberto Budai (29 voti), consigliere della Lega che nella passata legislatura aveva condotto i lavori della II Commissione. Come suoi vice i commissari hanno scelto Edy Morandini di Fedriga Presidente (29 voti) e Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra (19). Segretario della IV commissione – che si occupa di infrastrutture, ambiente ed energia – sarà invece Stefano Balloch (FdI). Gli altri componenti della Quarta sono Igor Treleani (FdI), Stefano Mazzolini e Moreno Lirutti (FP), Lucia Buna, Giuseppe Ghersinich (Lega), Michele Lobianco (FI), Diego Moretti, Andrea Carli, Nicola Conficoni e Massimo Mentil (Pd), Giulia Massolino e Marco Putto (Patto-Civica), Rosaria Capozzi (M5S), Furio Honsell (Open). Nella precedente legislatura la Quarta era stata presieduta da Mara Piccin di Forza Italia.

La Quinta commissione, che si occupa di autonomie locali, sicurezza e immigrazione, ha scelto di nuovo Diego Bernardis (Fedriga Presidente), che già aveva guidato l’organismo consiliare nella passata legislatura, quando era stato eletto nelle fila della Lega: anche per lui l’en plein con 29 voti, accompagnati da 19 schede bianche da parte delle minoranze. Vicepresidenti saranno Igor Treleani (FdI, 29 voti) ed Enrico Bullian (Patto-Civica Fvg, 19 voti). Segretario sarà invece Lucia Buna (Lega), con 29 voti. Gli altri componenti della V commissione sono Alessandro Basso (FdI), Antonio Calligaris e Giuseppe Ghersinich (Lega), Mauro Di Bert e Carlo Grilli (FP), Andrea Cabibbo (FI), Manuela Celotti, Laura Fasiolo e Francesco Russo (Pd), Marko Pisani (Ssk), Marco Putto (Patto-Civica), Rosaria Capozzi (M5S), Furio Honsell (Open), Serena Pellegrino (Avs).

A completare il quadro è arrivata l’elezione di Roberto Novelli (Forza Italia) alla presidenza della Sesta commissione, che si occupa in particolare di Istruzione e lavoro e che nella scorsa legislatura era stata guidata da Giuseppe Sibau di Ar. Novelli ha ottenuto i 29 voti della Maggioranza, con 19 astensioni. I suoi vice saranno Stefano Balloch (FdI, 29 voti) e Furio Honsell (Open, 19). Segretario è stato eletto Manuele Ferrari (Lega, 29 voti). Gli altri componenti della commissione sono Antonio Calligaris e Giuseppe Ghersinich (Lega), Diego Bernardis, Carlo Bolzonello e Simone Polesello (FP), Markus Maurmair (FdI), Laura Fasiolo, Massimiliano Pozzo e Francesco Russo (Pd), Simona Liguori e Giulia Massolino (Patto-Civica), Serena Pellegrino (Avs), Rosaria Capozzi (M5S). (fonte Acon)