Ggiornate della luce: Walter Veltroni l’8 giugno a Gorizia in un incontro tra scrittura e cinema

Tra gli eventi de Le Giornate della Luce – il festival di Spilimbergo ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra , che inizierà sabato 3 giugno per proseguire poi fino all’11 con ospiti, mostre e proiezione dei film con il concorso per premiare il miglior autore della fotografia di questa edizione – giovedì 8 giugno alle 20.00 al Kinemax di Gorizia, in collaborazione con la 42a edizione del Premio Sergio Amidei, l’incontro con Walter Veltroni condotto da Luana De Francisco e Giuseppe Longo che prenderà il via dal suo romanzo Buonvino tra amore e morte, edito da Marsilio Editori. Un incontro a più voci per ripercorrere attraverso la lente della scrittura e del cinema il lavoro di Walter Veltroni.

Si tratta del quarto romanzo dell’autore, legato alla serie ambientata a Roma. Un’intensa saga poliziesca che si muove a Villa Borghese e che esplora le profondità della natura umana e le conseguenze di atti violenti e vendette sanguinarie che tengono il lettore incollato alle pagine fino alle fine.

A seguire la proiezione di Quando di Walter Veltroni, il film, che è una trasposizione del suo omonimo romanzo, è un viaggio nel “come eravamo”. Svegliarsi da un coma durato 31 anni. È quel che capita a Neri Marcorè, ragazzo degli anni Ottanta che si ritrova in un’Italia radicalmente cambiata, a livello politico e umano. La morte di Enrico Berlinguer segna in modo indelebile il protagonista. Si chiama Giovanni e a 18 anni l’asta di una bandiera rossa lo ha colpito in testa provocandogli un coma trentennale. Al suo miracoloso risveglio dovrà affrontare non solo il passaggio nell’età adulta, ma anche la trasformazione di un Paese in cui tutto nel mentre è cambiato. Il partito comunista non esiste più, è caduto il muro di Berlino, non c’è più l’Urss, l’euro ha sostituito la lira, e i suoi cantautori preferiti sono passati a miglior vita. Nel cast con Neri Marcorè, Valeria Solarino e Gian Marco Tognazzi.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e nel 2022 hanno avuto il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli.