Comunali: De Toni incontra il Gruppo Autocostituito Donne di Udine

Quest’oggi durante l’evento organizzato dal Gruppo Autocostituito Donne di Udine presso l’Hotel Cristallo per la presentazione del Manifesto “La Cura della Città”, il candidato sindaco Alberto Felice De Toni ha espresso il suo pieno sostegno alle iniziative del Gruppo. De Toni ha infatti proposto “Incontri periodici con il Gruppo per ascoltare le esigenze e lavorare insieme per attuare le proposte presentate”. Inoltre, De Toni ha sottolineato “L’importanza del ruolo del Comune nell’aiutare concretamente le famiglie, fornendo sostegno educativo e sociale alle famiglie, migliorando i servizi alla cittadinanza e garantendo sempre pieno rispetto della parità di genere. In particolare, ci impegneremo a garantire migliori servizi di pre e post accoglienza per l’infanzia, garantendo l’apertura degli asili fino alle 17:30”. Infine, ma di primaria importanza, De Toni ha confermato la sua volontà di garantire una forte rappresentanza femminile sia nelle liste elettorali che, in caso di vittoria, nella giunta comunale. Conclude De Toni: “Il valore di una lista civica come la mia, risiede anche nell’essere slegati da favoritismi e nepotismi che ammorbano il vero “fare politica per la polis”. Nella mia coalizione civica abbiamo molte donne di grande caratura morale e politica che sapranno dare un contributo fondamentale a un buon governo come quello che mi impegno a fare per la nostra Udine.”